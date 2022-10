Dinamo Zagabria-Milan, la notte della verità

Partita fondamentale per il Milan di Stefano Pioli che sul campo della Dinamo Zagabria si gioca tanto della possibile qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Dopo le due sconfitte con il Chelsea i rossoneri, fermi a 4 punti, hanno bisogno di una vittoria per cercare di superare il Salisburgo, a 7 punti ed impegnato alle 18:45 contro i Blues.



Notte da non sbagliare per i Campioni d’Italia che scenderanno in campo sapendo già il risultato del Salisburgo e con ancora più pressione alla ricerca di una vittoria fondamentale per il cammino europeo.

Il Chelsea di Potter comanda il Gruppo E con 7 punti, secondo posto per gli austriaci a quota 6 con Milan e Dinamo Zagabria a quattro lunghezze.

A San Siro finì 3-1 per i rossoneri che si imposero grazie ad Olivier Giroud, Saelemaekers ed al primo gol europeo di Tommaso Pobega.

L’arbitro della sfida sarà l’esperto fischietto polacco Marciniak.

Watch the exclusive interviews with the Coach and Ante Rebić on the eve of our crucial #UCL match 🗣️🔴⚫️ Le interviste esclusive alla vigilia della trasferta di Zagabria 🗣️🔴⚫️#GNKDACM #SempreMilan pic.twitter.com/wWvBRfWNi7 — AC Milan (@acmilan) October 24, 2022

Giroud torna tra i titolari, questo il 4-2-3-1 del Milan

I tanti infortuni portano Stefano Pioli a fare scelte obbligate soprattutto in difesa con Gabbia che sarà titolare al fianco di Kjaer (squalificato Tomori), Kalulu terzino destro e Theo largo sulla sinistra.

Ancora out Maignan, tra i pali ci sarà Tatarusanu, turno di riposo per Pobega con Tonali e Bennacer in cabina di regia.

Brahim Diaz ha recuperato dall’infortunio e, anche se non al meglio, dovrebbe partire dall’inizio con Messias e Leao a completare l’attacco dietro all’unica punta Giroud.

Nel match vinto dai rossoneri contro il Monza il pubblico di San Siro ha festeggiato il primo gol di Divock Origi che sarà in ballottaggio fino alla fine per una maglia da titolare.

Modulo a specchio per la Dinamo Zagabria, Orsic titolare

La Dinamo Zagabria ha già dimostrato di essere molto pericolosa tra le mura amiche, il gol di Orsic costò la panchina del Chelsea a Tuchel qualche settimana fa ed i padroni di casa stasera proveranno a sfruttare il calore del proprio pubblico per superare anche il Milan.

Cacic dovrebbe schierare i suoi con il classico 4-2-3-1, modulo a specchio rispetto a quello rossonero.

Livakovic tra i pali, Ristovski, Sutalo, Peric e Ljubicic in difesa con Ademi e Misic a fare filtro a centrocampo e Spikic, Ivanusec ed Orsic dietro all’unica punta Petkovic.





Dinamo Zagabria-Milan, statistiche

Quella di stasera sarà l’ottava sfida tra i due club, il bilancio è nettamente favorevole ai rossoneri che hanno vinto in 5 occasioni.

L’unico trionfo dei croati è del 1966 nel match di andata valido per gli ottavi di finale della Mitropa Cup, la Dinamo vinse 1-0 e superò il turno in virtù dello 0-0 nella gara di ritorno.