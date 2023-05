Hanno fatto sempre discutere i look stravaganti del frontman dei Maneskin. Questa volta, in occasione della finale di Europa League, ha deciso di tingersi i capelli del colore della sua squadra del cuore, la Roma.

Il nuovo look di Damiano dei Maneskin

Il leader dei Maneskin, Damiano, in occasione della partita di stasera che si terrà a Budapest dove vedrà il match Roma-Siviglia per la finale di Europa League, ha voluto omaggiare la sua squadra del cuore tingendosi la chioma con i colori giallo rosso.

“Chiedo umilmente scusa a tutti i parrucchieri d’Italia”.

Queste sono state le sue parole attraverso le Stories sul suo profilo Instagram, il quale ha mostrato ai suoi follower i diversi passaggi per la tinta fai da te. Infatti, il leader dei Maneskin si è decolorato la testa metà biondo e metà ramato, proprio come i colori della Roma, la sua squadra del cuore.

In viaggio verso Budapest

Damiano, nel suo profilo Instagram, ha voluto rendere partecipe i suoi follower del suo ultimo “colpo di testa”. Una decolorazione fai da te, senza l’aiuto di nessun parrucchiere, poco prima di mettersi in viaggio per Budapest, per tifare la sua amata Roma.

I suoi fan, circa 5 milioni solamente su Instagram, nelle ultime settimane aveva fatto diversi sperimenti sulla sua testa, tingendosi prima i capelli di un biondo platino e successivamente colore rosso ginger, tonalità con un richiamo agli anni ‘90.

Oggi, il 24 enne, è uscito fuori con una nuova colorazione bicolore, pronto per andare a tifare la sua squadra nello stadio della capitale ungherese, il quale dice di essere facilmente riconoscibile grazie al suo look da lupacchiotto tra gli spalti della Puskas Arena.

Oltre alla testa con i colori della squadra romana, non poteva mancare nemmeno la maglia della Roma per un tifo assicurato.