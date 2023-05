La bella stagione tarda ad arrivare, anzi l’Italia è nel vortice del maltempo da settimane. In queste ore sono stati segnalati violenti nubifragi in Sardegna.

Solo questa mattina abbiamo riportato dell’allarme in Trentino, dove una violenta grandinata si è abbattuta sulla città di Trento, seguita da raffiche di vento che hanno addirittura spostato un camper facendolo cadere nel lago di Garda. Ora ci spostiamo a sud, dove la Sardegna è stata colpita da violenti nubifragi che hanno interessato Cagliari oggi e Sassari ieri. Ci sono anche altre regioni a rischio, come la Campania. Danni anche in Piemonte. Facciamo un quadro generale della situazione.

Allerta maltempo in Sardegna

È ancora allerta maltempo e basta guardare le previsioni meteorologiche dei giorni scorsi e dei prossimi, per capire che ne avremo ancora per diverso tempo.

Il fenomeno più grave rimane quello dell’Emilia Romagna chiaramente e speriamo che sia l’unico perché tragedie simili non dovrebbero accadere. Dopo quell’evento si è innalzata l’attenzione verso il quadro climatico generale del nostro Paese, in modo da monitorare ogni evento estremo.

Questa mattina ne abbiamo segnalato uno riguardante il Trentino, dove ieri c’è stato un grande nubifragio con grandine che ha imbiancato le strade creando una coltre di ghiaccio e non pochi disagi alla circolazione. Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono stati impegnati per mettere in sicurezza le zone e per un camper che le raffiche di vento hanno fatto inabissare nel lago di Garda.

Non sono però stati segnalati particolari danni, né vittime o feriti. Ora parliamo però della Sardegna, rientrata l’emergenza nella regione del nord Italia infatti ci si sposta su una delle due isole maggiori che ieri sera è stata anche lei toccata da fenomeni estremi.

Un violento nubifragio infatti si è abbattuto nel primo pomeriggio a Carbonia, nel Sulcis. L’acqua ha allagato le strade e piani terra delle abitazioni scatenando subito il panico fra i residenti. Si sono intervallate le chiamate di soccorso e tanti sono stati i disagi per la circolazione poiché le strade erano impraticabili e la visibilità ridotta al minimo.

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha attivato il Centro operativo comunale per monitorare la situazione e ha anche deciso di annullare gli impegni previsti per oggi anche se in realtà il peggio è passato.

Attualmente non piove in Sardegna però i residenti se la sono vista brutta, infatti in 90 minuti sono caduti 64 millimetri di acqua e la media annuale è di 600. Brutto tempo previsto almeno per altri 8 giorni, diffuso un po’ in tutta Italia, vediamo la situazione delle altre regioni e cerchiamo di capire quali sono quelle più a rischio.

La situazione delle altre regioni e l’allarme di Coldiretti

Il maltempo continua ad abbattersi in Italia e lo farà almeno per un’altra settimana, con eventi drammatici correlati. Nel nostro Paese si sono abbattute in un solo giorno 13 tempeste di acqua e grandine da Nord a Sud, le quali hanno sommerso città e campagne.

Coldiretti ha parlato di questa situazione sottolineandone la gravità dal punto di vista del suo settore di competenza, cioè quello dell’agricoltura.

Questa la denuncia:

“in 50 anni è scomparso un terreno agricolo su 3 e la superficie utilizzabile si è quindi ridotta drasticamente di un terzo. questi fenomeni peggiorano ancora di più la situazione ed è importante ch el’italia difenda il proprio patrimonio agricolo e la terra fertile con un riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività nelle campagne”.

Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha detto che è necessario intervenire con aiuti concreti e immediati, ad esempio si potrebbe accelerare l’approvazione della legge sul consumo di suolo che da anni aspetta in Parlamento di essere discussa.

I danni sono evidenti e si susseguono in tutte le regioni. Abbiamo portato l’esempio di due poli opposti della penisola, ovvero il Trentino e la Sardegna, ma i danni ci sono stati anche altrove.

In riferimento sempre alla giornata di ieri, forse la peggiore di questo periodo, un violento temporale si è abbattuto sulla parte alta del Lago di Garda. Oltre a Torbole, a Trento, il nubifragio che poi è diventato una potente grandinata, ha interessato anche Lombardia e Piemonte.

Milano è in allerta gialla ma anche in Piemonte la situazione continua a preoccupare, tanto che da ieri mattina la circolazione ferroviaria è sospesa.

Pioggia, grandine e fulmini hanno colpito ieri sera il settore Verbano-Cusio-Ossola, con allagamenti e danni strutturali. Ad esempio a Madonna del Sasso un fulmine ha colpito una chiesa compromettendo la stabilità del campanile e danneggiando il tetto.

Nuovo avviso di allerta meteo gialla anche in Campania, dove l’attenzione è per il rischio esondazione dei fiumi ma anche per la possibilità di temporali improvvisi che potrebbero portare a allagamenti. Allerta media anche in Sardegna dove ci sono state delle frane e in Molise dove è esondato un torrente a Campobasso.

L’acqua ha travolto la zona, ovvero contrada San Pietro, isolando una famiglia con un neonato che è rimasta bloccata per ore nella propria abitazione.

Insomma un quadro generale disastroso poiché le notizie che stiamo dando sono frammentarie e generali ma se guardiamo ad ogni zona d’Italia dappertutto ci sono stati danni strutturali, disagi e perdite di campi coltivati. Su quest’ultimo punto la Coldiretti ha evidenziato la gravità dell’alluvione in Emilia Romagna, regione leader nel settore cerealicolo, che in questi ultimi giorni ha subito un taglio della produzione di circa il 15%.