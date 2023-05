L’app di dating online Tinder chiude i battenti in Russia a causa della guerra. In Utah, invece, bloccato l’accesso a Pornhub.

I milioni di utenti Tinder in Russia hanno recentemente notato che l’app di dating online non funziona più. La colpa è della guerra tra la Russia e l’Ucraina, che ha portato alla chiusura temporanea del servizio in questo Paese. In USA, nel contempo, è stato impostato il blocco di Pornhub nello Utah.

Tinder, l’app di dating online chiude in Russia a causa della guerra

Negli ultimi anni, Tinder si è affermata come una delle app di dating online più famose al mondo. Tuttavia, la situazione politica in Russia sta avendo un impatto sulle attività dell’app.

Match Group, che possiede Tinder insieme ad altre app di incontri popolari come OkCupid e Hinge, ha annunciato di aver sospeso temporaneamente i suoi servizi in Russia.

La decisione è stata presa a seguito delle tensioni tra Russia e l’Ucraina che hanno portato alla chiusura del mercato russo per molte società straniere. Secondo Match Group, la sospensione dei servizi è dovuta alle difficoltà nel rispettare le leggi locali sulla conservazione dei dati degli utenti.

Dal momento che l’app non può garantire la sicurezza dei dati degli utenti ai sensi della legge russa, l’azienda ha deciso di sospendere temporaneamente tutti i suoi servizi sul territorio. Nonostante questa sospensione temporanea sia un duro colpo per gli utenti russi, presto potrebbe essere elaborata una soluzione per far tornare operativa l’app anche in questo Paese.

Questo evento dimostra – ancora una volta – quanto sia importante tenere presente i fattori politici quando si tratta di fornire servizi digitali agli utenti internazionali.

Tinder, Match Group sospende diversi servizi in Russia

Tinder, l’app di dating online più conosciuta al mondo, sta affrontando difficoltà in Russia. La società madre Match Group ha, infatti, deciso di sospendere diversi servizi dell’app nel paese a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

La decisione da parte di Match Group è stata presa dopo che il governo russo ha imposto delle nuove leggi sulla protezione dei dati dei cittadini russi su internet. Queste nuove leggi sono entrate in vigore lo scorso anno e impongono alle compagnie straniere di immagazzinare i dati degli utenti russi all’interno del territorio russo.

Tuttavia, Tinder non sembra essere disposta a conformarsi a queste normative, perché ciò potrebbe mettere a rischio la privacy degli utenti. Pertanto, per evitare ulteriori problemi legali con le autorità russe, Match Group ha deciso di sospendere alcuni servizi offerti dall’app nell’ambito del mercato russo.

Ciò significa che gli utenti russi non saranno più in grado di accedere ai profili internazionali o inviare messaggi oltre confine tramite l’applicazione Tinder. Nonostante ciò, gli utenti potranno ancora utilizzare la funzionalità “tinder passport” per cercare corrispondenze al di fuori della Russia.

In generale questa decisione avrà un impatto notevole sulle attività degli utenti russi su Tinder e rappresenta una grande sfida per l’industria del dating online nel contesto della geo-politica globale attuale.

In Utah bloccato Pornhub

Intanto, il sito di video per adulti, Pornhub, è stato bloccato in Utah. Non è la prima volta che Pornhub si trova nella bufera.

Già in passato sono stati sollevati diversi dubbi sulla legittimità dei contenuti pubblicati sul sito e sui rischi per i propri utenti.

La decisione della città di Utah sembra essere motivata dalla preoccupazione per i minori che potrebbero accedere a contenuti non adatti alla loro età.

Tuttavia, c’è chi vede questa mossa come un attacco alla libertà d’espressione e alla possibilità degli adulti consenzienti di usufruire del servizio offerto dal sito.

In ogni caso, ciò che emerge da questo episodio è una forte critica verso il modo in cui Internet viene regolamentato e controllato negli Stati Uniti.

La questione della sicurezza online è fondamentale, ma bisogna affrontarla con misura e attenzione ai diritti individuali.

Sarà interessante vedere se altri stati seguiranno l’esempio dello Utah o se, invece, saranno trovate altre soluzioni più equilibrate per tutelare tutti gli utenti, senza limitare le libertà personali.

Che cos’è il dating online

In un mondo sempre più digitale, il dating online è diventato una pratica comune per molte persone che cercano l’amore o semplicemente nuovi incontri. App come Tinder hanno reso questa pratica ancora più accessibile e diffusa, ma – purtroppo – a volte possono esserci anche degli ostacoli politici che limitano la loro funzionalità.

La guerra tra Russia e Ucraina ha portato alla chiusura di Tinder in Russia, dimostrando – ancora una volta – come la tecnologia possa essere influenzata dalle vicende geopolitiche del nostro tempo.

Tuttavia, questo non dovrebbe scoraggiarci dal continuare ad utilizzare le app di dating online in modo responsabile e consapevole della situazione globale.

Si spera che presto si risolvano i conflitti internazionali e che tutti possiamo tornare a godere appieno delle opportunità offerte dal dating online, nel rispetto della libertà personale e dei diritti umani.