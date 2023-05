Cade il cellulare nella vasca da bagno, 16enne muore folgorata ad Avellino

La tragedia è avvenuta nella serata di martedì – 2 maggio – nell’abitazione della vittima a Montefalcione, in provincia di Avellino.

Tragedia ad Avellino: 16enne muore folgorata

Dramma nella serata di ieri, martedì 2 maggio, in un’abitazione di Montefalcione, provincia di Avellino. Una ragazza di 16 anni è morta mentre faceva il bagno in vasca. Come riferisce l’Adnkronos, al momento l’ipotesi degli inquirenti è che le sia caduto in acqua il cellulare, che la ragazza aveva messo sotto carica. A contatto con l’acqua si sarebbe generata una scarica elettrica, che ha ucciso sul colpo l’adolescente.

Dai primi riscontri, sembra che la ragazza fosse al telefono con un’amica, quando il cellulare le è sfuggito di mano e le è caduto in acqua. Ad allertare i soccorsi sarebbe stata proprio l’amica della vittima.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. La salma è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per i successivi accertamenti. Sul corpo della ragazza, figlia di un noto commerciante della zona, sarà disposta l’autopsia per far luce sulle cause del decesso, ma al momento l’ipotesi della tragica fatalità sembra quella battuta dagli inquirenti.

