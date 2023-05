Tempesta di sabbia negli USA, 6 morti in Illinois

Tempesta di sabbia di rara intensità con incidenti frequenti: sono state riportate notizie tragiche riguardanti gli incidenti avvenuti. Incidenti che hanno causato la morte di almeno sei persone e hanno ferito più di trenta persone.

Una situazione che rappresenta una grave perdita per le vittime e per le loro famiglie, e lasciano anche una profonda traccia emotiva nelle comunità coinvolte. Una tempesta di sabbia improvvisa ha scatenato un disastroso maxi tamponamento lungo la principale autostrada nel centro dello Stato dell’Illinois, coinvolgendo decine di veicoli.

Tempesta di sabbia

Secondo il racconto di Ryan Starrick, membro della polizia di Stato dell’Illinois, gli incidenti hanno causato la morte di almeno sei persone, mentre più di trenta individui sono stati trasportati in ospedale con ferite che vanno da lievi a gravi.

La causa dell’incidente è stata attribuita ai forti venti che hanno soffiato terra e sabbia dai campi agricoli attraverso l’autostrada, annullando la visibilità degli automobilisti e dei conducenti dei mezzi pesanti. La sabbia in particolare, a causa delle sue proprietà leggere e mobili, può facilmente oscurare la visibilità dei conducenti, rendendo la guida estremamente pericolosa.

Uomini e mezzi al lavoro

L’evento ha richiesto l’intervento di una vasta squadra di soccorritori e di operatori di emergenza, impegnati in un’operazione di salvataggio e di assistenza che è durato ore.

Gli automobilisti coinvolti sono stati portati in ospedale per ricevere cure mediche e per essere monitorati per eventuali complicazioni, mentre i soccorritori hanno lavorato per rimuovere i veicoli distrutti e ripristinare la sicurezza sull’autostrada.

Tempeste di sabbia: come si formano?

Le tempeste di sabbia negli Stati Uniti si formano quando le masse d’aria calda e secca che si trovano nelle regioni desertiche vengono spinte verso le regioni settentrionali e orientali dai venti. Queste masse d’aria si scontrano con le zone di aria fredda e umida, formando intense perturbazioni atmosferiche che possono provocare forti raffiche di vento e sollevare grandi quantità di sabbia e polvere in aria.

Le tempeste di sabbia sono comuni nelle regioni aride e semiaride degli Stati Uniti, come il deserto del Mojave, il deserto di Sonora e le Grandi Pianure. Tuttavia, possono verificarsi anche in altre parti del paese.

Durante l’era della Dust Bowl degli anni ’30, quando le coltivazioni intensive e la siccità cronica causarono tempeste di sabbia che colpirono alcune regioni agricole del Midwest e del sud.

Conseguenze

Questo tipo di fenomeni, possono avere gravi conseguenze per l’ambiente e la salute umana, causando danni alle colture, alle infrastrutture e all’aria respirabile. Per questa ragione, le autorità mettono in atto misure di prevenzione e di mitigazione per limitare i danni causati da queste tempeste.

Tempeste di sabbia più intense negli Usa

Gli Usa, nel corso della loro storia, sono stati interessati più volte da imponenti e forti eventi di questa tipologia. Alcuni, tuttavia, sono stati modesti, altri, invece, particolarmente forti con evidenti impatti sui territori interessati. Tra i più forti, ad esempio, vanno ricordati i seguenti.

La tempesta di sabbia del 1934: questa tempesta ha colpito gli Stati Uniti nel periodo della Grande Depressione, e ha interessato principalmente gli stati del Midwest e del Nord America. La tempesta è stata così intensa che ha spazzato via intere città.

Nel 1954, una forte tempesta di sabbia interesserò la regione di Yuma, in Arizona, dando luogo a danni significativi alla città di Phoenix e provocando anche la morte di 4 persone.

La tempesta di sabbia del 1977, questa tempesta ha colpito l’area di Lubbock, in Texas, e ha causato danni significativi alle case e alle proprietà. La tempesta è stata così forte che ha causato l’oscurità in pieno giorno.

Nel 2011, una tempesta ha colpito l’area di Phoenix, in Arizona, e ha causato danni significativi alle proprietà. La tempesta è stata così intensa che ha oscurato l’intera città e ha costretto le compagnie aeree a cancellare i voli.

Non solo Usa: anche l’Europa a volte ha visto forti tempeste

Anche in Europa nell’ultimo secolo, sono stati significativi alcuni eventi.

Nel 1901, una tempesta si estese su gran parte della regione del Mar Baltico, causando danni significativi alle infrastrutture e alle colture.

La tempesta di sabbia del 1954, che ha colpito la Francia meridionale e la Catalogna, in Spagna, causando danni a edifici e colture.

Nel 1961, un importante e notevole evento si registrò nel Mediterraneo con danni rilevanti ad aree costiere ed edifici.

La tempesta di sabbia del 2007, che ha colpito l’Europa centrale e orientale, causando la morte di alcune persone e danni significativi alle infrastrutture.

La tempesta di sabbia del 2014, che ha interessato la Spagna orientale, causando danni alle colture e problemi di salute per la popolazione.