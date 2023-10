Tina Rispoli resta in carcere, per Tony Colombo si decide lunedì

Confermato il carcere per Tina Rispoli, la vedova del boss Gaetano Marino e attuale moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, anche lui finito in carcere per dei presunti affari con il clan Di Lauro.

Per Tony Colombo il Riesame deciderà lunedì prossimo.

Tina Rispoli resta in carcere

La moglie di Tony Colombo resta in carcere. Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, che è stata arrestata lo scorso 17 ottobre nell’ambito di un’operazione contro il clan Di Lauro, per il momento resta detenuta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). A deciderlo il Tribunale del riesame, che il prossimo lunedì si pronuncerà per il marito, Tony Colombo.

I due coniugi sono accusati dalla Procura di Napoli di aver avuto un ruolo negli investimenti del clan Di Lauro. Stando a quanto riferito dall’Adnkronos, il cantante palermitano e la moglie avrebbero investito 500mila euro per una fabbrica illegale di sigarette, finita poi sotto sequestro. Nell’operazione dei carabinieri di Napoli, tra i 27 arrestati, è finito in carcere anche Vincenzo Di Lauro, figlio del boss Paolo Di Lauro.