Blitz contro il clan Di Lauro: 27 arresti, in manette anche il cantante Tony Colombo e la moglie

Tra i reati contestati anche la turbativa d’asta, il concorso esterno in associazione mafiosa e l’aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette.

I carabinieri hanno sequestrato beni per oltre 8 milioni di euro.

Blitz contro il clan Di Lauro a Napoli

Maxi blitz dei carabinieri di Napoli questa mattina all’alba contro il clan Di Lauro. Ventisette persone sono state arrestate. Tra loro il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino. Le indagini della direzione distrettuale antimafia di Napoli si sono incentrate sulle attività imprenditoriali del clan.

I carabinieri hanno sequestrato beni per 8 milioni di euro. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il clan Di Lauro era diventata una vera e propria impresa, investendo in società di abbigliamento, tra cui il brand Corleone, creato in sinergia con il cantante palermitano e la moglie. Tra le creazioni del clan anche la bevanda energetica 9mm, che si rifà al calibro delle pistole sarebbe riconducibile al clan fondato da Paolo Di Lauro. Il clan si sarebbe avvalso di società prestanome, che sono state sequestrate.

Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie avrebbero investito 500mila euro per una fabbrica illegale di sigarette, finita poi sotto sequestro, nella quale venivano fabbricati pacchetti di sigarette con tabacco estero da vendere in Italia e oltre confine.