Tina Cipollari a 20 anni, bella come il sole: faceva innamorare chiunque | FOTO

By

Tina Cipollari è l’amatissima opinionista, da oltre 15 anni, di Uomini e Donne. Signora bellissima e affascinante oggi, a vent’anni era davvero un fiore. Vi mostriamo alcuni scatti del suo passato che vi lasceranno senza parole.

La vamp più amata d’Italia a vent’anni: volete vedere com’era? Davvero una meraviglia e che fisico! Da fare invidia a una modella.

Tutte le curiosità su Tina Cipollari, la vamp di Uomini e Donne

Nata a Viterbo nel 1965, Tina Cipollari è tra i personaggi della televisione italiana più amati di sempre. La popolare opinionista di Uomini e Donne lavora con Maria De Filippi da oltre 15 anni nelle vesti di commentatrice.

Insieme a Gianni Sperti, amico e spalla, fuori e dentro la trasmissione, la prorompente vamp commenta le avventure sentimentali dei protagonisti del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi scontrandosi il più delle volte con la maggior parte di dame e cavalieri che arrivano nei parterre maschile e femminile.

Da ben 12 anni è noto il suo conflitto con la dama torinese Gemma Galgani. Le loro gag sono davvero divertenti. Uomini e Donne, lo possiamo dire con assoluta certezza, non avrebbe lo stesso seguito di oggi senza la presenza di Tina Cipollari.

Sulla sua vita privata, la bella opinionista ha cercato sempre di mantenere la riservatezza più totale anche se il suo matrimonio poi non è passato così inosservato. Sapete chi è il suo ex marito? Kikò Nalli. Sì, la Cipollari e il parrucchiere delle star sono stati sposati per lungo tempo. Galeotto fu lo studio di Uomini e Donne, dove è sbocciato il loro amore.

Lo sapevate, infatti, che prima di diventare opinionista della trasmissione che oggi l’ha consacrata al successo, Tina è stata la prima tronista della corte mariana? Davvero incredibile.

La Cipollari oggi ha 56 anni ed è una donna davvero bellissima. Ma l’avete mai vista da giovane, a vent’anni? Era un fiore, il suo corpo magrissimo e le sue gambe chilometriche la facevano sembrare una modella.

Come era l’opinionista di UeD a vent’anni

Tina Cipollari è una donna bellissima: occhi che sorridono, viso dai dolci lineamenti e capelli biondi, a 56 anni è davvero uno spettacolo. Ma l’avete mai vista da giovane? A vent’anni era davvero uno schianto, un’altra persona.

Il tempo, lo sappiamo bene, passa per tutti ma per Tina Cipollari sembra essersi fermato. Ieri come oggi è sempre bellissima. Spuntano però alcuni scatti del passato che vi lasceranno di stucco.

Negli anni 2000, Tina Cipollari viene scelta da Maria De Filippi come prima tronista ufficiale di Uomini e Donne. Proprio nella trasmissione dell’amore incontrerà il suo futuro marito, Kikò Nalli. I due vivranno una meravigliosa storia d’amore che sarà coronata con la nascita di tre splendidi figli.

Nel periodo in cui partecipava come tronista al salotto dei sentimenti mariano, Tina Cipollari era uno spettacolo della natura. Il suo corpo davvero pazzesco. Spesso la tronista indossava abiti corti e attillati che mettevano in risalto il suo fisico da urlo, le sue bellissime forme e il suo seno prorompente.

Per non parlare poi delle gambe lunghissime, messe sempre in mostra con calze velate che lasciavano poco spazio all’immaginazione. Insomma, Tina da giovane era davvero uno schianto.

Da allora sono passati tanti anni. La Cipollari è cambiata così come anche il suo corpo. La bella opinionista negli anni ha messo su qualche chilo e non si vergogna a spiegarne la ragione. Purtroppo soffre di un problema importante, l’ipotiroidismo, cioè una disfunzione della tiroide che ha contribuito a farla aumentare di peso. In ogni caso, poco importa: la vamp di Uomini e Donne a 20 e a 56 anni, resta sempre uno spettacolo.