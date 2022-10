Cubetti di ghiaccio in asciugatrice, quel che accade ai panni è straordinario

I cubetti di ghiaccio in asciugatrice possono trasformare completamente i panni. Non lo sapevate? Vi spieghiamo come.

L’asciugatrice è uno di quegli elettrodomestici considerati must have, perché aiuta ad avere capi asciutti rapidamente in contrasto in quei momenti di umidità. Un ottimo metodo per non far asciugare i vestiti in casa e soprattutto se si hanno dei bambini piccoli. Ci sono tantissimi vantaggi nell’avere una asciugatrice e dei trucchetti da mettere subito in pratica: conoscete quello dei cubetti di ghiaccio? Scopriamo insieme quello che può fare ai panni.

Quali sono i vantaggi dell’asciugatrice?

Poter lavare i vestiti e ritrovarseli asciutti dopo poco tempo è veramente piacevole, soprattutto in inverno quando il freddo e l’umidità lasciano i panni bagnati per diversi giorni: ovviamente, ci sono dei metodi per dire addio ai capi puzzolenti lavati in lavatrice così da eliminare il problema a monte.

Tuttavia, lasciar asciugare i tessuti in casa non è una mossa da fare perché il livello di umidità aumenta e i muri potrebbero riempirsi di muffa. In sintesi, l’investimento dell’asciugatrice è di immediato ritorno per una serie di vantaggi:

I vestiti non saranno umidi e non dovranno essere lasciati sullo stendino dentro casa per un lungo periodo;

Ci sono moltissimi cicli di asciugatura, che si adattano al tipo di tessuto;

Non è vero che l’asciugatrice rovina i vestiti, anzi aiuta loro ad avere una vita molto più lunga

Può essere usata anche per i capi delicatissimi

I consumi sono bassi se acquistata con classe energetica elevata.

Per usare al meglio l’elettrodomestico meglio avvalersi alle regole dettate dal produttore oltre che usare il programma ecologico per risparmiare sulla bolletta di fine mese.

Cubetti di ghiaccio in asciugatrice: il trucchetto per i panni

Quando i vestiti escono dalla lavatrice, nella maggior parte dei casi sono stropicciati. A seconda del tipo di tessuto possono presentare stropicciature di vario tipo: si possono mettere dentro l’asciugatrice in questo modo? E come ne usciranno?

Nel ricordare che questo elettrodomestico non rovina i vestiti e rende loro morbidi, per fare in modo di eliminare ogni tipo di stropicciatura c’è un trucchetto molto interessante.

Basterà mettere i vestiti dentro l’asciugatrice con un cubetto di ghiaccio, per averli come stirati. Per ottenere un risultato finale ottimo, ci sarà da impostare il programma medio/classico e lasciare asciugare per 15 minuti.

Il cubetto di ghiaccio incontrerà il calore dell’elettrodomestico per attuare un processo di vapore ottimale, identico a quello del ferro da stiro a vapore. Se il carico di vestiti riempie l’asciugatrice, i cubetti potranno essere anche due o tre.

Come anticipato, gli esperti hanno notato che i vestiti verranno asciugati e stirati nello stesso momento esattamente come quando si passa il ferro da stiro con il vapore. Il risultato finale? Capi puliti, profumati, morbidi e stirati completamente.