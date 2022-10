Germania, ferrovie nel caos: treni fermi da tre ore e ipotesi sabotaggio

Si sono fermati per più di tre ore i treni in Germania. E’ caos nelle stazioni del nord, e ancora nessun responsabile individuato: si pensa al sabotaggio dei cavi del sistema.

Il sistema ferroviario tedesco nel nord è stato messo a soqquadro. Colpiti gli stati federali di Brema, della Bassa Sassonia, di Amburgo e di Schleswig-Holstein. I treni si sono fermati per dei guasti.

Germania, sistema ferroviario in tilt: treni fermi per più di tre ore

Un disagio immane alla circolazione ferroviaria tedesca. Nella tarda mattinata di oggi, prima dell’ora di pranzo – riferiscono i media tedeschi – i treni nella Germania del nord sono rimasti bloccati a causa di alcuni guasti. Secondo la Bild, sarebbero stati danneggiati i cavi del sistema centrale, oppure rubati.

Prende dunque l’ipotesi sabotaggio, come sostenuto dalla stessa azienda delle ferrovie tedesche che pare non avere dubbi. Le comunicazioni ferroviarie sono dunque andate in tilt, facendo rimanere fermi i treni sui binari per circa tre ore.

Le Laender colpite sono state Brema, Bassa Sassonia, Amburgo e Schleswig-Holstein, mentre si cercano ancora i colpevoli del sabotaggio. Anche i collegamenti alla frontiera olandese e danese hanno subito dei disagi, secondo l’agenzia stampa DPA, che riferisce che la Deutsche Bahn è stata costretta a stoppare la circolazione a nord per tre ore.

Ancora nessun colpevole individuato: “Nessun indizio”

Le manomissioni ai cavi che hanno impedito le comunicazioni tra stazioni e treni sui binari, non hanno ancora però un colpevole. Sabotaggio che secondo la Bild Online ha causato danni sia alle tratte di breve durata che a quelle più lunghe, bloccando migliaia di passeggeri a bordo per ore.

Secondo fonti istituzionali inoltre, non ci sarebbe al momento nessun indizio sui colpevoli della manomissione ai cavi. Il ministro dei trasporti tedesco è intervenuto spiegando che i cavi della Global System for Mobile Communications sono stati sezionati in due punti di proposito. Uno a Berlino e uno in Nord Reno-Vestfalia.

Inoltre sempre secondo Volker Wissing, tale operazione non sarebbe stata compiuta da uno sprovveduto, ma verosimilmente da qualcuno che sapeva bene dove e cosa colpire. Dunque l’ipotesi della compagnia dei trasporti sembra al momento la più plausibile.

Le forze dell’ordine sono al momento alla ricerca di un colpevole, anche se le indagini secondo quanto si apprende dalle fonti locali non sembrano ancora portato all’individuazione di colpevoli. Dopo aver individuato il problema e aver ripristinato le comunicazioni, i treni hanno ripreso la loro corsa.