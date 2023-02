In uno scontro tra sciatori in Alto Adige è morto un 37enne

Scontro tra due sciatori in Alto Adige: uno è morto, l’altro è stato trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita.

Due sciatori si sono scontrati in Trentino Alto Adige. Una collisione che ha portato alla morte di uno dei due. La vittima è un uomo di 37 anni. L’altra persona coinvolta, invece, non è in pericolo di vita: è stata trasportata all’ospedale a Merano, riportando un trauma alla schiena. Al momento, le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Intervenuti sul posto un medico e un infermiera che si trovavano in zona.

Alto Adige, scontro tra due sciatori un morto

L’incidente ha avuto luogo in Val D’Ultimo, precisamente nel comprensorio Schwemmalm, a 2.250 metri di quota, sulla pista Huttegg. La vittima proveniva da Lana. L’altro sciatore, invece, è uno snowbordista.

La dinamica dell’incidente

Il 37enne, che ha perso la vita in pista, scontrandosi con lo snowbordista, indossava il casco che, però, nella caduta, si è scanciato. Per questo, la vittima ha riportato delle lesioni importanti al torace e alla testa che gli sono risultate fatali.

Le forze dell’ordine, nelle ultime ore, stanno cercando di ricostruire precisamente la dinamica dell’incidente. Sul posto, i sanitari sono intervenuti con celerità, in quanto si trovavano in zona per una gara di sci.