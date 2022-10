Tieni premuto il tasto 1 del tuo cellulare: ecco che succede dopo

Molte funzionalità dei più moderni telefoni sono spesso sconosciute ai più. Ecco cosa succede si si tiene premuto a lungo il tasto 1 del proprio cellulare.

I cellulari, o per meglio dire gli smartphone, sono ormai parte integrante della nostra vita, tanto da essere quasi un’estensione del nostro corpo. Eppure molto spesso non se ne conoscono tutte le potenzialità, che il più delle volte permettono di risparmiare tempo e a volte anche denaro.

Telefonini e smartphone, come sono diventati parte integrante della nostra vita?

Il fenomeno si è largamente amplificato in particolare nell’ultimo decennio. Complici modelli di smartphone sempre più attraenti e indubbiamente funzionali, quello che una volta era il “cellulare” utilizzato per brevi chiamate e qualche sms, oggi è a tutti gli effetti un computer nel palmo della nostra mano. Nel corso degli anni anche le tariffe degli operatori che forniscono i servizi di telefonia si sono fatte sempre più competitive, offrendo tariffe internet aggiornate con l’arrivo di applicazioni per la messaggistica istantanea. A oggi non è insolito vedere smartphone in mano sia ai più giovani che ai più anziani.

Un tipo di prodotto, dunque, che racchiude una vastissima gamma di utenti, eppure alcune ricerche dimostrano che meno della metà degli utilizzatori di smartphone ne conosce e ne sfrutta appieno le potenzialità.

Poche persone, ad esempio, approfittano delle note presenti sul telefono per prendere un appunto durante la chiamata, o per segnare la lista della spesa. Utilizzi banali, eppure moltissime persone non ci pensano. così come per i promemoria, o per gli appuntamenti importanti. Può essere tutto a portata di mano e di facile consultazione.

L’utilizzo più frequente si stima essere per la messaggistica e per i social, per rimanere in contatto con persone care e per puro intrattenimento.

Purtroppo però, capita spesso di arrivare ai limiti della dipendenza. Per quanto ci si sforzi di ignorarlo, spesso il telefono è sul tavolo mentre mangiamo, la prima cosa che guardiamo al mattino e l’ultima prima di addormentarci.

Senza dubbio lo svago e la connessione che offre ci tiene impegnati e in contatto con il prossimo ma bisogna sempre cercare di mantenere un equilibrio nell’utilizzo del dispositivo.

Molto spesso si sceglie un modello piuttosto che un altro per il prezzo, per la fiducia nel marchio o perché sembra fare ottime foto, trascurando tutte le innumerevoli operazioni che questi mezzi altamente tecnologici ci consentono di svolgere. Ad esempio, sapete cosa succede tenendo premuto il tasto “1”?

Tasto “1”, un metodo per risparmiare tempo

Tra le varie funzioni sempre più utilizzate c’è quella della segreteria telefonica. Fino a poco fa era inusuale lasciare un messaggio in segreteria a qualcuno, quando si potrebbe tranquillamente mandare un messaggio. Ultimamente invece sembra che si stia diffondendo sempre più l’utilizzo dei messaggi nella casella vocale. Indubbiamente una funzione anche di più facile utilizzo, rispetto al messaggio che potrebbe passare inosservato.

Ma come accedere rapidamente ai propri messaggi in segreteria senza perdersi nelle mille impostazioni? É semplicissimo, vi basterà aprire la schermata per le chiamate, andare sul tastierino numerico e tenere premuto per qualche secondo il tasto “1”.

Automaticamente partirà una chiamata alla vostra segreteria, che vi permetterò di ascoltare i messaggi nella vostra casella di posta. Tempo 2 secondi, quindi, e si ha accesso alla propria segreteria telefonica. Uno notevole risparmio di tempo.