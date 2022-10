Catania: Mario Filetti muore in un incidente stradale

Mario Filetti è il nome del giovane di 19 anni morto a Catania in seguito a un violento incidente stradale nella frazione di Aci Catena.

Il giovane residente del posto si trovava su una moto insieme a un amico che si è salvato, invece per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Catania

Un nuovo incidente torna a riempire le nostre pagine di cronaca che purtroppo per quanto riguarda questo argomento, non si fa mancare mai nulla.

L’incidente che riportiamo oggi è avvenuto questa mattina nella frazione di Aci Catena e a farne le spese è stato un giovane di 19 anni.

Mario Filetti era un residente della frazione catanese e si trovava su una moto insieme ad un suo amico coetaneo.

I ragazzi si trovavano all’altezza dell’incrocio fra via Generale Finocchiaro, via Eremo Sant’Anna e via Scale Sant’Anna. In questo triplo incrocio Mario ha trovato la morte per cause su cui ancora gli investigatori stanno cercando di far luce.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento Mario era a bordo di una motocicletta con un amico e probabilmente sarebbero andati a sbattere contro uno spartitraffico.

La violenza dell’impatto è stata tale che Mario ha perso subito conoscenza. I soccorritori del 118, avvisati dagli altri automobilisti che hanno assistito alla scena, sono subito accorsi sul luogo del sinistro e hanno caricato entrambe le vittime sull’ambulanza.

Mario è morto poco dopo essere arrivato nella struttura ospedaliera Cannizzaro invece il suo amico, arrivato in gravi condizioni nello stesso ospedale, è stato stabilizzato e poi trasferito al Policlinico di Catania, dove è ricoverato. Nonostante il quadro abbastanza grave non è in pericolo di vita.

Le indagini

Come da prassi avviene in questi casi, sul luogo è intervenuta anche la Polizia Stradale che sta effettuando ancora ora, dopo diverse ore dall’accaduto, per chiarire i molti lati oscuri della vicenda.

Infatti a parte il tragico epilogo non si sa molto della dinamica dei fatti, ad esempio non è chiaro chi dei due ragazzi stesse guidando.

Sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi ma anche questo dettaglio verrà chiarito dalla Polizia Locale di Aci Catena.

Sembra, secondo l’ipotesi più accreditata che a causa della forte velocità, la motocicletta si sia schiantata autonomamente contro uno spartitraffico, quindi il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo e da qui il tragico incidente in cui ha perso la vita Mario.

Per cercare delle conferme, le forze dell’ordine hanno ascoltato i testimoni e ora hanno sotto esame i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, in modo da chiarire la dinamica dell’impatto.

Tutto il paese è in lutto per la morte del 19enne e tantissimi i messaggi arrivati sul profilo Facebook del giovane molto conosciuto in paese, fra cui amici e familiari che gli augurano buon viaggio e “Riposa in pace”.