Stando alla ricostruzione dei carabinieri, il marito – un 38enne di Reggio Emilia – avrebbe picchiato la moglie anche quando era incinta.

Per il 38enne è scattata la denuncia e il divieto di avvicinamento. Qualche settiman fa, la donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito ed è stata posta in una struttura protetta insieme ai figli. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Minacce e botte alla moglie: denunciato marito violento

Anni di botte e minacce, protrattesi per oltre un decennio, fino a che la vittima di quei continui soprusi non ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino. È scattata quindi la denuncia e il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie per un 38enne di Reggio Emilia.

Stando a quanto riferisce l’Adnkronos, i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) lo hanno denunciato con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare nei confronti del 38enne e l’allontanamento dalla casa di famiglia, oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, dalla quale dovrà mantenere una distanza di almeno 1 chilometro.

Picchiata anche in gravidanza

Stando a quanto testimoniato dalla vittima, il 38enne l’avrebbe picchiata e malmenata anche quando era incinta, minacciandola di toglierle i figli. L’11 ottobre si è registrato l’ultima aggressione. A quel punto la donna ha trovato il coraggio di denunciare le violenze ed è stata collocata in una struttura protetta insieme ai figli, raccontando quanto subiva da anni.

La denuncia ha fatto scattare le indagini dei carabinieri di Castelnovo Sotto con l’odierno provvedimento cautelare immediatamente richiesto ed ottenuto dalla procura di Reggio Emilia.

