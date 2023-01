Tiberio Timperi, quanto guadagna a Unomattina? Saltano fuori le probabili cifre

Tiberio Timperi, sapete quanto guadagna a Unomattina in famiglia? Ecco le probabili cifre che si intascherebbe il famoso conduttore Rai.



Il preparatissimo e amatissimo conduttore Rai, Tiberio Timperi, porterebbe a casa un bel po’ di soldini per la sua conduzione a Unomattina in famiglia. Sapete quanto guadagna? Ecco di che cifre stiamo parlando.

Tiberio Timperi, conduttore amatissimo

Conduttore e giornalista, Tiberio Timperi è tornato alla ribalta. Per un po’ di tempo, il presentatore dagli occhi color del cielo si era allontanato dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia e ad altri progetti professionali.

Da tempo è al timone di Unomattina in famiglia, il programma Rai che grazie anche alla sua presenza scenica, continua a riscuotere grande successo. Ma la carriera di Tiberio è straordinaria da sempre.

Forse non tutti sapranno che Timperi inizia a addentrarsi nel mondo dello spettacolo lavorando agli speciali di alcuni TG come Studio aperto e TG4. La carriera da giornalista però non gli basta ed ecco che ad essa inizia ad affiancare anche quella da conduttore.

Lo vediamo già dal 1992 a Mediaset del programma “Lingo”, poi in “Buonasera” e in “Cuori d’oro”, quest’ultimo presentato insieme ad Enrica Bonaccorti. La sua vita professionale è sempre stata uno slalom tra Mediaset e Rai.

Dopo alcuni anni di onorato servizio sulla rete del Biscione, Tiberio ritorna nel 1997 a far parte della rete ammiraglia e ancora tutt’oggi lo ritroviamo in quella che da tempo rappresenta la sua seconda casa.

Il conduttore di Unomattina è una persona molto riservata e sempre poco ha raccontato della sua vita privata. I fan del presentatore si sono però sempre chiesti una cosa: quanto guadagna il conduttore? Svelate le probabili cifre che Tiberio Timperi si porterebbe a casa.

Quanto guadagnerebbe il famoso conduttore Rai

Tiberio Timperi è sicuramente un volto noto amatissimo dal pubblico italiano e con una grande carriera alle spalle. Ancora tutt’oggi è tra i presentatori più seguiti del piccolo schermo.

Il pubblico adora la sua professionalità ma anche il suo essere così crudo e schietto soprattutto per quanto riguarda determinate tematiche. Da un po’ di tempo, Tiberio è al timone di Unomattina in famiglia, la trasmissione Rai che porta a casa ogni giorno picchi di ascolti importanti.

I fan del presentatore, curiosi come tanti, si sono più volte chiesti quanto riesce a guadagnare il bel conduttore dagli occhi blu con la sua conduzione di Unomattina. Svelate le probabili cifre.

A parlarne è un giornalista del quotidiano Il tempo che ha indagato sugli stipendi di alcuni protagonisti del piccolo schermo, amatissimi della televisione, come Gerardo Greco e Federica Sciarelli.

A differenza di tanti che si sono sempre nascosti dietro un “no comment” riguardo le domande su stipendi e questioni economiche, Tiberio Timperi è stato uno dei pochi che ha voluto replicare al noto giornalista svelando anche il suo cachet a Unomattina in famiglia.

Proprio Tiberio Timperi avrebbe dichiarato di guadagnare ben 3000 euro lordi a puntata. Dato che le puntate sono 70, arriva a portarsi a casa ben 210.000 euro solo presenziando qualche ora nella famosa trasmissione Rai.

Tiberio ha tenuto però a specificare che il suo guadagno non netto, da questa cifra bisogna togliere le tasse che sono abbastanza alte. Ha anche dichiarato che con la Rai non ha un contratto a tempo indeterminato per cui, oggi c’è ma domani potrebbe essere facilmente sostituito da qualcun altro.

Si ritiene però felice del suo lavoro e del suo guadagno, Tiberio, che si accontenta di entrare ogni giorno nelle case degli italiani tenendo compagnia al pubblico che da anni lo segue e lo continua ad amare come la prima volta in cui il famoso conduttore si è fatto conoscere.

In ogni caso, non è lui il volto noto della Rai che guadagna di più. Sapete quanto si intasca Federica Sciarelli per la conduzione di Chi l’ha visto? Oltre 270 mila euro in pochi mesi.