Dazn: novità dell’abbonamento 2023

Dazn ha illustrato i tre piani per i suoi abbonati nel 2023, vediamo le caratteristiche di Start, Standard e Plus.

Il 2023 si apre con diverse novità per la famosa piattaforma a tema sportivo, così da essere più ricca di offerte.

Le novità del 2023 di Dazn

Dazn è un servizio a pagamento di streaming di eventi sportivi, sia in diretta che in differita. Ad oggi è disponibile in 30 Paesi fra cui ovviamente l’Italia, in cui conta poco meno di 3 milioni di utenti, dando filo da torcere ad altri colossi come Sky, Disney+ e Now.

Al momento Dazn offre tre piani di abbonamento ma ultimamente ha perso un po’ di consensi e probabilmente per rimediare a questo la piattaforma ha deciso di introdurre alcune novità.

Per chi si è abbonato entro il primo gennaio, il piano Standard rimarrà a 29,99 euro al mese ma questa tariffa comprenderà non solo il calcio ma anche tutto il basket italiano, il meglio di quello europeo, la Serie C e il calcio femminile europeo.

Si potrà portare a 6 il numero dei dispositivi da registrare e se ne possono utilizzare fino a due nello stesso momento, a patto che si utilizzi la stessa rete internet.

Questo piano è quello che conta più utenti, poi c’è il Plus che rimarrà a 39,99 euro ma oltre ai nuovi contenuti, la novità riguarda il numero di dispositivi da registrare, infatti potranno essere al massimo 7, di cui 2 in contemporanea, anche da reti differenti.

Il terzo piano è lo Start a 14,99 al mese ed è pensato per chi non è interessato al calcio ma ad altri sport. Questa nuova offerta è dedicata al multisport che include tutto il basket italiano, il meglio di quello europea, l’NFL, la boxe, la UFC e il fighting internazionale.

L’offerta di Dazn

Dalla sua creazione l’obiettivo di Dazn è quello di portare lo sport in streaming ad un numero sempre crescente di tifosi. Per questa ragione la piattaforma lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello.

L’offerta si arricchisce con questo nuovo anno e diventa più varia, infatti oltre alla Serie A Tim e la Serie BKT, LaLiga spagnola, L’Europa League, la Conference League, la NFL, gli sport da combattimento, la pallavolo, l’atletica, il tennis e il ciclismo, ci sono molti altri sport.

Fra questi il grande basket, una selezione delle migliori partite della Serie C, il rugby e tantissimi altri sport che arriveranno nei prossimi mesi.

Agli eventi live ovviamente si aggiunge un ricco catalogo di contenuti originali Dazn, con documentari e format imperdibili che raccontano i grandi protagonisti del calcio da una prospettiva davvero inedita.

Arriveranno appuntamenti che porteranno i tifosi dietro le quinte degli sport più amati ma anche l’occasione per i tifosi di entrare nel vivo nei ritiri delle squadre di calcio e scoprire come si preparano i calciatori in vista delle nuove sfide.