Netflix: quali sono le uscite più interessanti

Quali sono i titoli da tenere d’occhio su Netflix in questo inizio del 2023? Vediamo le nuove uscite di questa settimana.

Sono diverse le proposte per i tantissimi abbonati della piattaforma statunitense che sta spopolando fra tutte le fasce d’età.

Le nuove proposte 2023 di Netflix

Netflix è la piattaforma a pagamento più popolare in Italia, con 9,2 milioni di abbonati nel 2022. Negli anni il colosso dello streaming ha sempre aggiornato la sua offerta, arricchendola con serie, film e documentari per tutti i gusti.

Netflix risulta, secondo gli ultimi dati, la piattaforma più diffusa non solo in Italia ma in tutto il mondo, poiché continua a sfornare nuovi intriganti storie, rinnovandosi costantemente e appassionando il pubblico.

In questa settimana, precisamente da quella che va dal 2 all’8 gennaio, sono diverse le nuove uscite da non perdere, sia per quanto riguarda le nuove uscite che il seguito di storie già conosciute. Entriamo più nel dettaglio per capire quali novità ci aspettano in questi primi giorni di gennaio 2023.

Caleidoscopio

Netflix ha aperto l’anno con la nuova serie antologica Caleidoscopio, in uscita proprio il primo giorno dell’anno. A incuriosire su questa serie che parla di una banda di ladri che tenta di aprire un caveau apparentemente inviolabile, è l’ordine degli episodi.

Questo infatti sarà strettamente personale perché ogni spettatore potrà scegliere l’ordine da dove iniziare a vedere la serie, tratta dalla storia vera di 70 miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi da Manhattan durante l’uragano Sandy.

Quella che promette essere un’avvincente serie crime, adotta un approccio non lineare alla narrazione perché come abbiamo detto, ognuno può scegliere liberamente in che ordine vivere la storia e ovviamente a seconda della scelta si avranno prospettive diverse.

La vita bugiarda degli adulti

Il 4 gennaio arriva l’attesissima serie tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti.

In questa serie viviamo il ritratto singolare di una ragazza di nome Giovanna, che affronta il passaggio verso l’adolescenza scoprendo i diversi volti della Napoli degli anni Novanta.

Ginny e Georgia 2

Infine debutta su Netflix la seconda stagione di Ginny e Georgia, la serie che segue le orme di Una mamma per amica.

Devastata dalla consapevolezza che il patrigno non è morto per cause naturali come credeva, Ginny dovrà convivere con la macabra scoperta: sua madre è un’assassina.

Sua madre Georgia però ha ucciso per proteggerla e vorrebbe tanto lasciarsi alle spalle il passato, anche perché ha un nuovo matrimonio da organizzare.

Ma il difficile passato di Georgia continua a riemergere mettendo in pericolo la sua nuova vita e quella della timida Ginny, riuscirà a risolvere le cose?