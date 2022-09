“Ti ricordi che facevi a 16 anni?” dopo anni la verità su Ilary Blasi: Corona spiffera tutto

Da alcuni mesi a questa parte, come tutti saprete, il nome di Ilary Blasi è ovunque, a causa della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Ed è sempre sulla conduttrice che, tempo fa, sarebbero emersi dei dettagli risalenti al periodo del suo esordio.

L’esordio televisivo di Ilary Blasi risale al 1984, all’età di soli 3 anni, grazie alla pubblicità dell’olio Cuore alla quale ha partecipato. A essa, sono seguite ulteriori apparizioni non solo in altri spot pubblicitari, ma anche in diverse pellicole cinematografiche. Una volta diventata grande, Ilary Blasi ha continuato, con determinazione, a inseguire il sogno di lavorare in tv.

La vera popolarità la Blasi l’ha raggiunta nel 2001, anno in cui è stata scelta per ricoprire il ruolo di “Letterina” nel celebre quiz show Passaparola. Da quel momento, la carriera di Ilary non si è mai più fermata e, ad oggi, è uno dei volti di punta delle reti Mediaset. Da alcuni anni a questa parte, infatti, la Blasi è impegnata nella conduzione de L’isola dei famosi; in passato, invece, è stata al timone anche di un altro celebre reality: il Grande Fratello Vip.

Ed è stato proprio in tale occasione, durante uno scontro avvenuto in diretta, che Fabrizio Corona pronunciò la frase nei confronti di Ilary che, all’epoca, creò molto scalpore: “Ricordati cosa facevi a 16 anni, ricordati da dove vieni”. Cosa avrà voluto dire il re dei paparazzi? Ecco la verità.

Il significato della frase su Ilary Blasi

Nel 2018, Ilary Blasi è stata colei che ha condotto la terza edizione del Grande Fratello Vip, alla quale ha preso parte anche Silvia Provvedi, cantante ed ex fidanzata di Fabrizio Corona. Nel corso di una puntata del reality, è avvenuto un collegamento proprio tra Ilary e Fabrizio, ma una semplice ospitata televisiva si è trasformata, bene presto, in uno scontro in diretta tv.

Nel corso della discussione, rivolgendosi a Ilary, Corona ha pronunciato la frase precedentemente citata, della quale ne ha spiegato il significato solo l’anno seguente.

Nel 2019, infatti, Fabrizio Corona ha pubblicato il libro dal titolo Non mi avete fatto niente, all’interno del quale ha ripercorso alcuni momenti della sua vita. Tra un racconto e l’altro, Fabrizio ha menzionato anche il primo incontro con Ilary Blasi, avvenuto quando la conduttrice non era ancora maggiorenne.

Corona, a tal proposito, ha rivelato che Ilary si era recata presso la sua agenzia con la sua mamma, prima di essere scritturata per prendere parte allo show condotto da Gerry Scotti che l’ha resa celebre. In quel periodo, stando alle parole di Fabrizio, la conduttrice avrebbe avuto delle brevi relazioni con alcuni suoi amici, fino a quando, pochi anni dopo, non è avvenuto l’incontro con Francesco Totti. Ecco, dunque, svelato l’arcano!

La fine di un amore

Quando Ilary Blasi e Francesco Totti iniziarono a frequentarsi, nessuno avrebbe immaginato che, negli anni, avrebbero dato vita a una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

Purtroppo, però, tutto può cambiare, così come è stato per Ilary e Francesco che, poco meno di due mesi fa, hanno annunciato la fine de loro matrimonio.