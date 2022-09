Mentre il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, emerge il vero motivo della morte della sovrana inglese.

Ci sarebbe una caduta accidentale in casa dietro la morte della sovrana inglese, la regina Elisabetta II.

Stando a quanto riferiscono le testate nazionali, la regina sarebbe caduta mentre si trovava nella sua residenza a Balmoral, dove è poi deceduta lo scorso giovedì pomeriggio.

La situazione sarebbe apparsa immediatamente molto grave, tanto che i medici che l’avevano in cura le avevano sconsigliato il trasferimento in ospedale, per evitarle ulteriori traumi.

L’incontro con il neo primo ministro, Liz Truss, in cui la regina era apparsa più affaticata del solito, e la mancata presenza a una diretta zoom con il Consiglio Privato avevano messo in allarme i sudditi, che già dalle prime ore del mattino si erano radunati sotto la residenza ufficiale, a Buckingham Palace.

Qualche ora dopo – alle 18:30 ora locale – l’annuncio ufficiale e la bandiera a mezz’asta hanno confermato quanto si temeva da ore: la regina se n’è andata dopo 70 anni di regno, all’età di 96 anni.

La sovrana che sembrava immortale ha lasciato il posto all’erede al trono, che da anni attendeva di diventare Re.

Alle ore 11 ci sarà la proclamazione ufficiale di re Carlo III nel palazzo di St. James a Londra, poi nel pomeriggio si terrà l’incontro con il primo ministro, Liz Truss.

Da quella scrivania che in tante occasioni ha ospitato la regina, nella serata di ieri, il neo sovrano inglese ha pronunciato il suo primo discorso alla nazione, reduce dal bagno di folla che lo aveva accolto all’ingresso di Buckingham Palace.

ha annunciato il neo re, visibilmente commosso.

“To my darling mama… I want to say simply this, thank you”

In his first national address King Charles III pays tribute to his mother, Queen Elizabeth II, saying “may flights of angels sing thee to thy rest”https://t.co/4wPLzn5p8a pic.twitter.com/E2nKw6muEc

