Ti fregano senza accorgertene: occhio al trucco dell’etichetta mentre fai compere

By

Trucco dell’etichetta, attenzione mentre fai shopping: ti fregano senza accorgertene. Ecco perché devi avere sempre gli occhi bene aperti quando ti rechi a fare compere.

Hai mai sentito parlare del cosiddetto trucco dell’etichetta? Tantissimi sono i negozi che cercano di fregare i consumatori senza farsi accorgere da nessuno. Attenzione a quando fai compere, potresti trovarti nella stessa situazione di tanti italiani.

Gli italiani non rinunciano allo shopping nemmeno in periodo di crisi

Da ormai qualche anno, l’Italia e il mondo si ritrovano ad affrontare una situazione economica davvero complicata. La crisi che è scaturita post Covid e post conflitto tra Russia e Ucraina, non ha migliorato sicuramente le cose, anzi.

Tutti abbiamo cercato di tenere testa alle difficoltà ma continuiamo a vivere ancora gli effetti di una crisi economica mondiale che si evidenzia in aumenti vertiginosi che riguardano i carburanti, i prodotti di prima necessità e ovviamente anche l’energia.

Eppure, nonostante tantissime siano le famiglie italiane in difficoltà, c’è qualcosa a cui nessuno ha intenzione di rinunciare: lo shopping. Secondo alcune statistiche, gli italiani neanche in un periodo di crisi così importante come quello che stiamo vivendo, rinunciano a fare compere, soprattutto nei mesi dei saldi.

Certo, le cose rispetto al passato sono cambiate, lo shopping folle non esiste più. Gli italiani portano a casa pochi capi ma buoni acquistati a prezzi, talvolta, non sempre ragionevoli. Proprio sul costo dei prodotti oggi vogliamo puntare i riflettori.

Attenzione a quando fai compiere: occhio al trucco dell’etichetta. Lo mettono in pratica in quasi tutti i negozi. Ecco come ti spillano soldi senza farsi accorgere di nulla.

Occhio al trucco dell’etichetta quando fai a compere

Gli italiani non rinunciano allo shopping nemmeno dinanzi alla crisi economica e ai soldi che scarseggiano. Abbiamo visto e subito tutti gli effetti di una crisi economica mondiale che ancora tutt’oggi continua a piegare in ginocchio numerose famiglie italiane.

Eppure, rinunciare alle compere sembra ai consumatori una cosa impossibile da fare. Ovviamente, non esiste più lo shopping sfrenato dei vecchi tempi ma gli acquisti sono oculati e centellinati proprio per salvaguardare il portafoglio.

Come tanti, anche tu ti sarai ritrovato, soprattutto nel periodo dei saldi, a effettuare acquisti e senza dubbio avrai cercato di portare a casa capi di qualità senza spendere però cifre altissime.

Pensi di aver risparmiato acquistando prodotti a prezzi convenienti? Ti diciamo che nella maggior parte dei casi forse sei stata abbindolata. Conosci per esempio il trucco dell’etichetta? Così nei negozi ti spillano soldi senza farsi accorgere di nulla.

Sappiamo tutti che esistono delle strategie di marketing che servono a indurre i consumatori ad acquistare. Non parliamo soltanto di pubblicità insistenti effettuate sui social media per sponsorizzare i prodotti di e-commerce e negozi fisici, ma anche di vere e proprie strategie che si adottano modificando i prezzi dei cartellini.

Ci spieghiamo meglio. Esiste un sistema che nasce negli Stati Uniti d’America e che è noto come “Il metodo del punto e della virgola”. In che cosa consiste? Semplicemente nell’ingannare la mente umana facendole credere di acquistare un prodotto a un prezzo inferiore e più conveniente rispetto a quello che è in realtà.

Strategie di marketing per “ingannare” i consumatori

Il consumatore, nel 90% dei casi, sarà indotto ad acquistare per esempio, una giacca che costa 179.99 euro piuttosto che un capo che sul cartellino ha indicata la cifra 180 euro. Si tratta di un solo centesimo di differenza ma è proprio questo il punto: quella virgola che separa un centesimo da un altro, inganna il cervello umano facendogli credere che sta risparmiando.

Secondo alcuni studi, leggere il prezzo di un capo riportato sul cartellino senza punto o virgola, spaventa i consumatori mentre segnalare una cifra utilizzando un punto o la virgola induce i consumatori ad acquistare.

Si tratta del cosiddetto prezzo psicologico, una strategia di marketing che inganna i consumatori suscitando una reazione inconscia all’acquisto. Dunque, occhio al trucco dell’etichetta.

Acquista in maniera consapevole senza lasciarti tentare dalle strategie di marketing. I commessi e i titolari delle aziende conoscono perfettamente tutti i meccanismi per indurre i consumatori ad acquistare.

Anche nel periodo dei saldi per esempio, non ottieni mai un effettivo risparmio sui prodotti che acquisti. Spesso gli indumenti o gli abiti che vengono scontati in realtà li paghi a prezzo pieno, lo stesso prezzo che è mascherato da cartellini rossi che indicano una scontistica pari o superiore al 50%.

Presta sempre attenzione a quando fai gli acquisti, lasciarsi trarre in inganno è davvero facile ma in un periodo di crisi come quello nel quale ci ritroviamo, le spese, dove necessario, devono sempre essere oculate.