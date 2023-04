A Broadway, il famoso spettacolo teatrale ‘Il Fantasma dell’Opera’ chiude i battenti

Dopo 35 anni e quasi 14000 rappresentazioni, il celebre spettacolo di Broadway ha deciso di chiudere, lasciando i fan sconvolti e disperati.

Da oggi, lunedì 17 aprile, verranno rimossi i manifesti pubblicitari dell’evento.

Broadway, cala il sipario per il famoso spettacolo teatrale ‘Il Fantasma dell’Opera’

Dopo ben 35 anni di rappresentazioni e quasi 14000 spettacoli, precisamente 13981, arriva la fine de Il Fantasma dell’Opera, lo spettacolo teatrale più longevo di Broadway. Da oggi, lunedì 17 aprile, verranno rimossi i manifesti pubblicitari dell’evento da Times Square e il Majestic Theater resterà vuoto per la prima volta dal debutto dello spettacolo nel lontano 1988. La notizia ha scosso profondamente non solo gli appassionati del teatro e ma anche gli addetti ai lavori.

Il Fantasma dell’Opera, nonostante il grande successo e tutto l’affetto ricevuto da parte del pubblico, si è rivelato essere un’impresa particolarmente costosa. Dopo la riapertura a seguito della pandemia, i costi settimanali di gestione hanno raggiunto quasi 1 milione di dollari, senza riuscire ad equiparare i guadagni. Questo ha reso impossibile per una produzione così sontuosa mantenere il proprio posto a Broadway senza subire perdite finanziarie. La scelta è stata quindi una sola: chiudere lo spettacolo definitivamente, lasciando migliaia di fan disperati. “Amo la musica, l’ambientazione e il sacrificio del Fantasma per Christine alla fine”, ha affermato Katie Yelinek, una bibliotecaria della Pennsylvania che si è innamorata di Phantom nel 1993:

“Creano magia e un senso di stupore. Ma elencare quelle cose individualmente non spiega la somma delle loro parti che rende Phantom come nessun altro musical.”

Charlie Peterson, un altro grande fan dello spettacolo, alla CNN ha dichiarato invece:

“Era un posto dove andare quando mi sentivo come se ne avessi bisogno.Perdere Il fantasma dell’Opera a Broadway ora “sembra che un altro amico si stia allontanando.”

Il Fantasma dell’Opera ha concluso la sua lunga storia con uno spettacolo finale al Majestic Theatre, situato sulla 44ª Street West vicino a Times Square. La serata, a inviti, ha visto la partecipazione di alcuni attori del cast originale, tra cui Sarah Brightman e Lloyd Webber, insieme ad alcuni degli spettatori più fedeli alla produzione. La chiusura di questo importante capitolo nella storia del teatro globale è stata segnata da una incredibile standing ovation.

Ricordando Il Fantasma dell’Opera

Il Fantasma dell’Opera: un’opera teatrale che ha conquistato il mondo intero con la sua storia romantica e misteriosa. Da molti considerato come uno dei migliori musical di tutti i tempi, l’opera è stata rappresentata in numerosi teatri di tutto il mondo, ottenendo successo ovunque. La storia del Fantasma dell’Opera è ambientata a Parigi, nel Teatro dell’Opera, dove un misterioso uomo mascherato, il Fantasma, si innamora della giovane e talentuosa ballerina Christine. La sua passione per lei lo spinge a diventare il suo insegnante di canto e a proteggerla da ogni pericolo. Ma la sua ossessione per Christine lo porta a commettere atti di violenza e a seminare il panico nel teatro.

L’opera è stata scritta da Andrew Lloyd Webber, con testi di Charles Hart e Richard Stilgoe, ed è stata ispirata dal romanzo francese del 1910 di Gaston Leroux. La prima rappresentazione del Fantasma dell’Opera è avvenuta nel 1986 a Londra, al teatro Her Majesty’s, ottenendo un grande successo di pubblico e di critica. Negli anni successivi, l’opera è stata rappresentata in numerose città del mondo, tra cui New York, Tokyo, Vienna, Sydney, Madrid e Milano. In Italia, il Fantasma dell’Opera ha debuttato nel 1998 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ottenendo un grande successo di pubblico e di critica. L’opera si distingue per la sua colonna sonora, con brani indimenticabili come ‘Think of Me’, ‘The Music of the Night’ e ‘All I Ask of You’. La scenografia è altrettanto impressionante, con un magnifico palcoscenico che si trasforma continuamente dietro le quinte, creando un’atmosfera magica e misteriosa.

Nonostante il grande successo, Il Fantasma dell’Opera è stato anche oggetto di critiche, soprattutto per la sua rappresentazione stereotipata dei personaggi francesi e per la sua mancanza di profondità psicologica. Tuttavia, non si può negare l’impatto culturale e commerciale che ha avuto, ispirando numerose produzioni teatrali, cinematografiche e televisive. Oggi, Il Fantasma dell’Opera continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo, con spettacoli in diverse lingue e adattamenti per il cinema e la televisione. Il musical è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, che ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori.