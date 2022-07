‘The Wager’: il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio

Avremo di nuovo il piacere di vedere sul grande schermo Leonardo Di Caprio sul set di The Wager, un nuovo fil di Martin Scorsese.

Il nuovo progetto che vedrà per la settima volta Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio collaborare sul set, consiste nell’adattamento di un nuovo libro di David Grann; autore anche dell’attesissimo The killers of the flower moon, la cui uscita è stata ora prevista per il 2023.

The Wager: il nuovo film di Scorsese con Di Caprio

The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder è il settimo film in cui si assiste all’incredibile collaborazione tra Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese. La trama del libro di Grann, a cui si ispira il film, tratta di una nave della marina militare inglese, chiamata appunto Wager, che si schianta sulla costa del Brasile, lasciando 30 sopravvissuti.

La storia si evolve quando 3 dei 30 sopravvissuti arrivano in Cile a raccontare una storia totalmente differente, colma di colpi di scena. Un film di azione ed avventura da non perdere assolutamente.

The Wager, dopo The killers of the Flower Moon, rappresenta il settimo film in cui collaborano Di Caprio e Scorsese. L’ultimo lavoro insieme risaliva al 2003 con The Walf of Wall Street. Mentre il primo film che ha visto insieme questi due grandi nomi di Hollywood è stato Gangs of New York.

Altri grandi capolavori caratterizzati da questa coppia da capogiro sono Shutter Island, The Departed e The Aviator.

Scorsese e Di Caprio sono una coppia vincente che hanno dato vita ad una serie di film mozzafiato, per questo motivo le ultime due collaborazioni, entrambe ispirate ai libri di David Gross, creeranno delle aspettative senza precedenti.

The Killers of the Flower Moon

L’attesissimo film di Martin Scorsese, The killers of the Flower Moon, previsto nelle sale cinematografiche per l’anno 2023, tratta di un importantissimo caso risolto dall’FBI. In particolare di alcuni omicidi di nativi americani che negli anni 20 furono al centro di un importante operazione.

Inizialmente Di Caprio doveva interpretare il ruolo di un agente dell’FBI, ha poi di seguito chiesto un cambio di ruolo, che ha ottenuto.

Infatti lo vedremo nelle vesti del nipote del principale sospettato (che sarà interpretato da Robert De Niro). Mentre il ruolo di agente dell’FBI è stato assegnato a Jesse Plemons, con cui Scorsese ha già collaborato in The Irishman.

Anche questo un film molto attesto, con un cast e una produzione mozzafiato. Le riprese sono terminate nell’ottobre di quest’anno.