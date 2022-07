By

Roberto Nobile, celebre per sue partecipazioni a fiction di successo quali ‘Distretto di Polizia’ e il Commissario Montalbano si è spento questa mattina a Roma.

Siciliano d’origine, da tempo viveva a Roma. La sua lunga carriera nel mondo del cinema è stata costellata da collaborazioni con registi della portata di Moretti, Tornatore e Placido.

Addio a Roberto Nobile: il Parmesan di ‘Distretto di Polizia’ si è spento a 74 anni

Una carriera lunga e ricca di successi quella di Roberto Nobile, attore originario di Ragusa, diventato celebre per la partecipazione alla fiction ‘Distretto di Polizia’ in onda sui canali Mediaset, dove interpretava l’agente Antonio Parmesan.

Questa mattina, Roberto Nobile si è spento all’età di 74 anni. Da anni, il celebre attore viveva a Roma, senza mai dimenticare le sue origini siciliane.

Nel mondo del cinema ha collaborato con registi di grande successo, quali Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi.

Nel 2008 aveva anche pubblicato il libro ‘Col cuore in moto‘. Non sono state rese note le cause del decesso, ma la notizia della sua dipartita ha gettato i fan nello sconforto.

Tanti sono infatti i messaggi di colleghi e non che in queste ore hanno voluto dedicargli un pensiero.

Ne ‘Il commissario Montalbano’, altra fiction di successo a cui aveva partecipato, interpretava il personaggio di Nicolò Zito.

È stata però la sua partecipazione nella longeva fiction Mediaset a regalargli la notorietà e l’affetto del grande pubblico.

La carriera di Roberto Nobile, tra cinema e tv

Come già sottolineato, la carriera di Roberto Nobile è stata longeva e ricca di partecipazioni importanti.

Tra i film a cui ha preso parte l’attore siciliano, ricordiamo: ‘Festa di Laurea’, ‘Terramatta’, ‘Regalo a sorpresa’, ‘Abbi Fede’.Ultimo minuto’, ‘Stanno tutti bene’, ‘Le amiche del cuore’, ‘Giovanni Falcone’, ‘Caro diario’, ‘Il giudice ragazzino’, ‘Luce dei miei occhi’, ‘Habemus Papam’.

Tra le fiction di maggior successo a cui aveva preso parte, a parte le già citate, ricordiamo: ‘Ultimo – La sfida’, ‘La piovra’, ‘Chiara e Francesco’, ‘Maltese’, ‘Io ti assolvo’, ‘Amanda Knox’.

Il prossimo 11 novembre, Roberto Nobile avrebbe compiuto 75 anni.

Non sono ancora state rese note le cause del suo decesso, ma sembra che l’attore sia morto improvvisamente questa mattina nella sua casa di Roma, plausibilmente per un malore.

‘Gli orologi del diavolo’ è stato il suo ultimo lavoro sul set televisivo. Con il teatro invece non aveva mai smesso: negli ultimi mesi aveva messo in scena ‘Le Storie del mondo’, tratto da Le Metamorfosi di Ovidio.