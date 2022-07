The Sandman: in arrivo su Netflix la serie tv di Neil Gaiman

By

A partire dal 5 agosto arriverà su Netflix The Sandman, una delle serie tv più attese dell’anno.

La tanto attesa serie tv The Sandman di Neil Gaiman, prodotta da Warner Bros. Television arriva su Netflix a partire dal prossimo 5 agosto.

The Sandman: la storia originaria

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni 90’ la DC pubblicò “Sandman”, una serie a fumetti in 75 albi.

Sandman racconta la storia di Sogno, signore dei sogni e delle storie.

La sua vicenda prosegue di pari passo a quella degli agli altri Sette Eterni, figure che rappresentano i principi fondanti dell’universo.

Oltre a lui infatti, ci sono Death, Destino, Distruzione, Desiderio, Disperazione e Delirio.

Tali divinità esistono unicamente in funzione dell’esperienza di vita degli uomini: infatti se nel mondo di Sandman non esistesse alcun uomo delirante, non esisterebbe la divinità stessa del Delirio.

Il fumetto segue l’evoluzione di Morfeo dopo settant’anni di prigionia a seguito del rapimento realizzato da Roderick Burgess.

Questo era un esoterista che, nel tentativo di imprigionare la Morte finì per ritrovarsi col fratello minore di lei.

Da quel momento in poi seguirà una serie di processi che muteranno profondamente l’esistenza di Sogno e il suo reame.

The Sandman: La serie tv

Nel connubio di mitologia e fantasy dark, la serie tv The Sandman è un intreccio di leggenda, dramma e fiction moderna.

Quando Sogno viene catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza condurrà ad una serie di eventi.

Questi muteranno per sempre il mondo dei sogni così come quello della veglia.

Viaggiando attraverso i diversi mondi, e le diverse linee temporali, Sogno tenterà di ripristinare l’ordine.

Cercherà così di porre rimedio agli errori che ha compiuto durante la sua lunga esistenza.

Ciò gli darà modo di ritrovare vecchi amici e nemici, e di incontrare nuove entità, cosmiche e umane, lungo il suo cammino.

Nello specifico, la prima stagione di The Sandman prevede una suddivisione in 10 episodi più uno.

Ognuno di questi durerà un’ora e coprirà gli archi narrativi dei primi due volumi del fumetto, Preludi e notturni e Casa di bambole, e la prima metà del terzo volume, Le terre del sogno.

A partire da queste premesse, l’intenzione è quella di raccontare la storia nella sua pienezza, coprendo dunque nella loro totalità i 10 archi narrativi della serie a fumetti.

The Sandman: cast e personaggi

Protagonista di The Sandman nel ruolo di Sogno, sarà Tom Sturridge ricordato per Pirate Radio e per Sweetbitter.

Ad interpretare Lucifero troveremo invece Gwendoline Christie.

Se l’esoterista Roderick Burgess, responsabile della cattura di Sogno, sarà interpretato da Charles Dance, il Tywin Lannister di Game of Thrones; Vivienne Acheampong interpreterà il ruolo di Lucienne.

Gli spaventosi panni di Corinzio saranno vestiti da Boyd Holbrook: egli darà dunque voce a un incubo con i denti negli occhi che, creato da Sandman, gli era poi sfuggito nel corso del lungo periodo di prigionia del padrone.

I fratelli gemelli Desiderio e Disperazione saranno interpretati rispettivamente da Mason Alexander Park e Donna Preston; Death sarà invece Kirby Howell-Baptiste che ricordiamo in The Good Place.

Gli attori che interpreteranno gli altri Eterni, Delirio, Distruzione e Destino, ancora non sono stati resi noti.

I volti dei fratelli Abele e Caino saranno quelli Asim Chaudhry (Black Mirror: Bandersnatch) e Sanjeev Bhaskar (Yesterday); Jenna Coleman ha invece preso il ruolo dell’ avventuriera occultista Johanna Constantine.

Fra i personaggi troviamo poi John Dee, che avrà il volto di David Thewlis e sua madre Ethel Cripps, interpretata in fase giovanile da Niamh Walsh, in fase anziana da Joely Richardson.

A completare il cast eterogeneo, Kyo Ra, Lyta Hall, Sandra James-Young e Stephen Fry oltre a Patton Oswalt, che presterà la voce al corvo Matthew e Mark Hamill, che sarà quella di Merv Testa-di-Zucca.

The Sandman: gli sceneggiatori

Guidato dallo showrunner Allan Heinberg, anche produttore esecutivo,il team di sceneggiatori è composto anche da Neil Gaiman stesso e da David S. Goyer (Batman Begins, The Dark Knight, Krypton). Il trio ha sceneggiato insieme il primo episodio.

Rispetto al fumetto la serie presenterà dei cambiamenti: tra questi alcuni riguarderanno anche l’aspetto e il genere dei personaggi.

Due sono infatti i maggiori gender swap: il bibliotecario Lucien, diventerà Lucienne, Lucifero sarà invece interpretato da un’attrice donna, Gwendoline Christie.