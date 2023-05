The Idol, la nuova serie HBO con Lily-Rose Depp infiamma Cannes

Oggi sulla croisette del Festival di Cannes è il giorno di The Idol, la nuova serie HBO dal creatore di Euphoria Sam Levinson, con Lily-Rose Depp e The Weekend. Ecco le first reactions che stanno arrivano sulle prime due puntate dello show.

Arriverà il 5 giugno su Sky la nuova serie intitolata The Idol, una produzione HBO creata da Sam Levinson, che ha già regalato al pubblico Euphoria, che ha avuto un grande successo.

Le aspettative per questo nuovo show con protagonisti Lily-Rose Depp e The Weekend sono molto alte e oggi, in anteprima mondiale, le prime due puntate sono state presentate al Festival di Cannes.

The Idol lascia il segno a Cannes

Il 5 giugno arriva su Sky la miniserie targata HBO The Idol, che è stata la prima serie a debuttare al Festival di Cannes quest’anno, lasciando a bocca aperta il pubblico presente all’anteprima.

Se ne sta parlando ovunque oggi, 23 maggio, data della presentazione dello show a Cannes e, a quanto pare, dai primi commenti arrivati le prime due puntate hanno infiammato la croisette.

Alla fine della proiezione 5 minuti di standing ovation hanno acclamato il cast, composto da Lily-Rose Depp, The Weekend e Troye Sivan, insieme al regista Sam Levinson che era incredulo dopo l’ovazione del pubblico.

‘THE IDOL’ cast receives standing ovation at the Cannes, following the premiere of the show. ❤️‍🔥🎞

pic.twitter.com/NqiwmQ8moM — The Weeknd News (@NewsWeeknd) May 22, 2023

Le reazioni della critica non hanno tardato ad arrivare, soprattutto di chi ha avuto possibilità di vedere le prime due puntate di The Idol.

La parola d’ordine è “Controversa”, aggettivo con il quale molti critici hanno definito la serie, che contiene moltissime scene di nudità, sesso esplicito e autoerotismo.

The Idol, infatti, divide: molti giornalisti pensano sia troppo eccessivo e che Lily-Rose Depp venga ritratta troppe volte nuda, alcuni addirittura lo paragonano a “50 sfumature di grigio”.

“The Idol,” or 50 SHADES OF TESFAYE: A Pornhub-homepage odyssey starring Lily Rose Depp’s areolas and The Weeknd’s greasy rat tail. Love that this will help launch the HBO Max rebrand, should slot nicely next to House Hunters! — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 22, 2023

Insomma, pare che i critici presenti a Cannes non siano stati soddisfatti da questo nuovo prodotto HBO, ma il pubblico presente in sala fan di Sam Levinson a quanto pare non è rimasto per niente deluso.

Di cosa parla la nuova serie di Sam Levinson

La trama di The Idol segue Jocelyn (Lily-Rose Depp) che, dopo che un esaurimento nervoso che ha fatto deragliare il suo ultimo tour, è decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d’America.

A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim sono i co-creatori della serie, mentre tra i produttori esecutivi ritroviamo Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim insieme a Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert per BRON e Sara E. White.