The Ferragnez, oggi al via la seconda stagione tra retroscena e momenti toccanti

Ieri sera si è tenuta la premiere della seconda stagione di The Ferragnez, il docu-reality di Chiara Ferragni e Fedez, da oggi disponibile su Prime Video con i primi 4 episodi. Tantissimi i fan e i vip presenti all’evento che si è tenuto all’Arco della Pace a Milano e presentato da Katia Follesa. I due hanno risposto alle domande dei follower e hanno posato per innumerevoli selfie e scatti, non negando d aver attraversato momenti molto difficili, anche legati al fatto di essere sempre così sovraesposti. Le prime puntate della serie, partono dalla scoperta del tumore al pancreas del rapper, molto più protagonista rispetto alla scorsa stagione.

Una vera e propria folla, quella che si è radunata ieri all’Arco della Pace a Milano per festeggiare assieme ai suoi protagonisti l’uscita di The Ferragnez 2, secondo capitolo della docu-serie su Chiara Ferragni e Fedez. I due sono apparsi sorridenti e innamorati, scambiandosi diversi baci e abbracci e non risparmiandosi in selfie e foto con i fan. Da oggi 18 maggio, su Prime Video sono disponibili i primi 4 episodi, mentre gli ultimi 3 potranno essere visti dal 25 maggio, mentre lo speciale dedicato a Sanremo andrà in onda a settembre. La seconda stagione si apre con la scoperta del tumore al pancreas da parte di Federico ne tutte le conseguenze che comporta, oltre alle sessioni di terapia di coppia che hanno ammesso i due “esser state la parte più difficile”.

La prima puntata, “Back again” vede di nuovo Fedez dall’analista, mentre gli racconta come ha scoperto di avere un tumore al pancreas (quello diagnosticatogli nel 2022) e di che impatto abbia avuto su di lui e la sua famiglia. “Avevo litigato con Chiara, e questa cosa mi ha salvato perché, arrivando dopo (in ospedale dove doveva fare una tac), ho incrociato una dottoressa che ha notato qualcosa di strano e mi ha proposto di fare, per sicurezza, una risonanza al pancreas” spiega il cantante.

Le telecamere seguono il rapper non solo prima, ma anche dopo l’operazione e sembra che tra lui, molto più protagonista, rispetto alla prima stagione, e l’influencer, ci sia una sorta di periodo idilliaco. Si tratta però di un periodo, appunto, perché il cambiamento del marito non convince molto l’imprenditrice: “Il cambiamento è troppo repentino: ho paura che svanisca tutto e torni quello di prima”. E così è in effetti, anzi, se possibile addirittura peggio.

Insomma, è di nuovo crisi e i due cercano di superarla a modo loro, godendosi dei giorni da soli lontano da tutto e tutti, ma scordandosi di chiudere anche le telecamere, mentre il Festival di Sanremo si avvicina sempre più, e Ferragni mostra tutta la sua paura e tensione per questo “salto nel vuoto”, apparendo anche a tratti buffa e “umana“. Ma è Fedez e il rapporto con la moglie ad essere al centro della narrativa: non resta che capire come andrà a finire, anche se, a quanto si è visto ieri sul palco dell’Arco della Pace, sembra esserci stato il lieto fine.

Chiara Ferragni e Fedez, alla premiere di The Ferragnez una folla di amici, parenti e influencer

Apparsi eleganti e naturalmente stilosissimi sul red carpet dell’evento milanese, Chiara Ferragni e Fedez hanno potuto contare sull’appoggio e il sostegno non solo dei fan, ma anche della loro numerosa famiglia e gli amici più cari.

A posare per i fotografi, naturalmente tutto il clan Ferragni, composto dalle sorelle Valentina e Francesca, la madre Marina Di Guardo e il padre dentista. Più defilati i genitori di Fedez, che sono apparsi tuttavia sorridenti, anche se hanno ammesso di non aver visto nemmeno una puntata della docu-serie.

Immancabile la presenza poi della migliore amica dai tempi di scuola di chiara, a sua volta influencer, Veronica Ferraro e la coppia formata dal dj ed ex gieffino Andrea Damante con la fidanzata attrice Elisa Visari. Una sorta di festa, di certo molto patinata, più che un evento ufficiale, in cui a divertirsi parecchio è stata anche la presentatrice Katia Follesa, che ha vivacizzato la serata con la sua verve ormai ben nota.