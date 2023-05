The Diplomat, la serie Netflix è ufficialmente rinnovata

Una serie arrivata in sordina su Netflix ma che ha avuto un grande successo: parliamo di The Diplomat, con Keri Russell, che avrà ufficialmente una seconda stagione. Ecco l’annuncio della piattaforma streaming.

Ha debuttato il 20 aprile The Diplomat, una serie che indaga negli angoli oscuri della diplomazia statunitense, rendendo protagonisti gli ambasciatori in intrighi e segreti.

Protagonista è Keri Russell, che dopo molti anni torna in un ruolo che la sta riportando ai vecchi fasti nel mondo dell’intrattenimento internazionale. Netflix ha ufficialmente annunciato la seconda stagione dello show, grazie alle ottime visualizzazioni ottenute.

The Diplomat, il sequel si farà

Un annuncio arrivato quasi subito da parte di Netflix, che con dati alla mano ha capito che The Diplomat, thriller politico, è un prodotto che ha affascinato il pubblico internazionale.

The Diplomat has been renewed for Season 2. pic.twitter.com/bnfaLvfoU1 — Netflix (@netflix) May 1, 2023

La serie, infatti, è arrivata tra le top 10 della settimana in poco tempo, in molti Paesi Italia compresa, e quindi la seconda stagione è stata già confermata.

L’annuncio è arrivato dai vertici di Netflix, come Jinny Howe, responsabile delle serie drammatiche, che ha dichiarato che il dramma ha coinvolto una gran fetta di pubblico, apprezzando Keri Russell nel ruolo di Kate Wyler: “Dopo quello sconvolgente cliffhanger, non vediamo l’ora che possano vedere per la stagione 2 cosa ha in serbo per loro il fantastico team visionario composto da Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell”.

Anche la stessa Keri Russell ha confermato questo ritorno, svelando di quanto si senta felice di poter tornare in questo ruolo ancora una volta: “Sono elettrizzata nel tornare in un nuovo round di questo show così intelligente”.

La trama di The Diplomat

Creato da Debora Cahn, produttrice esecutiva di serie come Homeland, The Diplomat unisce thriller ad atmosfera politica, presentando uno show molto coinvolgente.

La storia è quella di Kate Wyler, una diplomatica in carriera che deve gestire una crisi internazionale, assumendosi le responsabilità del caso e affrontando dei rischi molto seri.

La vicenda inizia con un’esplosione gravissima, in cui perdono la vita 41 marinai inglesi. Kate si ritroverà a dover mediare, quindi, i rapporti tra USA e Inghilterra, una missione che ben presto si rileverà molto impegnativa.

Molti colpi di scena ruotano attorno alla vita di Kate, che si troverà a dover superare diversi imprevisti, con la scena politica che fa da sfondo e che complica non poco le cose.

La prima stagione finisce con un sorprendente cliffhanger, che ovviamente non possiamo svelare, ma che ha fatto subito pensare al pubblico che ci dovesse essere per forza una seconda stagione.

Se non l’avete ancora vista, The Diplomat è disponibile su Netflix.