Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele nelle prossime 48 ore: a breve il nuovo bollettino medico.

Dopo un mese di ricovero potrebbero arrivare le dimissioni per Silvio Berlusconi, nelle prossime 48 ore possibili le dimissioni dal San Raffaele. I medici non si sbilanciano, ma fonti vicine alla famiglia fanno trapelare in queste ore ottimismo. Secondo quanto riporta nel pomeriggio di oggi l’Ansa il Cavaliere potrebbe tornare a casa già nelle prossime 48 ore: un mese dal ricovero per infezione polmonare causata dalla leucemia cronica.

Berlusconi verso le dimissioni nelle prossime 48 ore

Gli ottimisti avevano parlato addirittura della presenza di Silvio Berlusconi alla kermesse di Forza Italia in programma il prossimo 6 maggio. Da suggestione a possibilità concreta, dopo le recenti indiscrezioni. Voci di dimissioni per il Cavaliere in queste ore, con l’ex premier che potrebbe lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano – dopo un mese di ricovero – già nelle prossime 48 ore.

Il bollettino medico – probabilmente l’ultimo – sulle sue condizioni di salute è atteso a breve. Fonti vicine alla famiglia parlano di dimissioni già domani, altre indiscrezioni invece riportano il 4 maggio come data cruciale. Insomma, tra due giorni Berlusconi dovrebbe essere in grado di lasciare l’ospedale dove era stato ricoverato lo scorso 5 aprile in terapia intensiva.

Il leader di Forza Italia era stato poi trasferito, dopo 11 giorni di terapia intensiva, nel reparto ordinario, dove è rimasto per curare un’infezione polmonare insorta a causa di una leucemia mielomonocitica cronica da cui il presidente è affetto da tempo. I medici non si sono ancora sbilanciati, e avrebbero in questo momento negato le sue dimissioni nelle prossime ore.

Berlusconi, le dimissioni per rilanciare il partito

Nessuno può dire in questo momento quando il Cavaliere farà ritorno a Villa San Martino, anche se verosimilmente il rientro a casa a questo punto dovrebbe avvenire entro e non oltre questa settimana. Intanto continua il via vai di visite per Berlusconi; oggi è arrivata la primogenita Marina all’ospedale milanese, così come Pier Silvio e Barbara. Prima di loro Fedele Confalonieri, che aveva effettuato una visita di circa 20 minuti.

La presenza di Berlusconi alla kermesse del 6 maggio di Forza Italia adesso diventa ipotesi più concreta, con i vertici del partito che si stanno augurando a questo punto un ritorno nel momento più importante.

Berlusconi aveva infatti intenzione di rilanciare il partito; dalla sua presenza e dalla sua guida probabilmente ne dipendono le sorti. Un traino indispensabile non solo dal punto di vista politico – per quanto riguarda i voti – ma anche da quello morale, oltre che garante economico – dettaglio non certo irrilevante.