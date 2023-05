Lavastoviglie, altro che programma eco: questa funzione ti dimezza la bolletta

Non tutti sanno che esiste una funzionalità della lavastoviglie che ti potrebbe far risparmiare in bolletta anche di molto. Vediamo di cosa si tratta.

Potresti credere che la funzione a cui stiamo facendo riferimento è quella ECO. In realtà, è un’altra. Scopri quale di seguito.

Lavastoviglie: è possibile risparmiare?

Qualsiasi stratagemma utile a risparmiare e bene accetto alle famiglie italiane in difficoltà. Vuoi il conflitto in Ucraina, vuoi l’aumento del costo della vita, l’inflazione e quant’altro, il costo delle bollette per ogni famiglia è lievitato esponenzialmente. Il colpo di grazia è arrivato all’inizio dell’autunno 2022.

Nel frattempo, gli stipendi si sono adeguati all’inflazione ma di poco mentre i bonus e gli aiuti previsti dal Governo sono davvero pochi rispetto all’aumento del costo della vita.

Per questo motivo, qualcuno ha dovuto cambiare stile di vita, rinunciando, ad esempio, all’uso di alcuni elettrodomestici importanti nella vita di tutti i giorni, come la lavastoviglie. Invece di rinunciare ad usarla, dato che ormai c’è nella nostra cucina, impara con noi un trucchetto per poter risparmiare soldi in bolletta. Sei pronto? Te lo spieghiamo di seguito.

Come fare

Tra gli elettrodomestici che maggiormente incidono sulla bolletta spiccano: lavatrice, lavastoviglie e forno elettrico. A questi, si aggiunge l’asciugatrice ma non tutti ce l’hanno.

In primis, ti ricordiamo che esistono alcuni stratagemmi per risparmiare in bolletta sin da subito. Ad esempio, sapevi che anche se in stand by gli elettrodomestici possono continuare a consumare? Spegnere le luci di stand by può essere sempre cosa buona e giusta.

Inoltre, è necessario usare la lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico. E ancora, meglio mettere in funzione i propri elettrodomestici di sera, soprattutto se si ha un gestore che applica la tariffa bioraria. Un ultimo ma non ultimo trucco è quello di evitare di utilizzare temperature troppo elevate. Meglio optare per quelle medie: gli elettrodomestici funzionano lo stesso.

Ma ora veniamo al trucco per risparmiare in lavastoviglie. Si tratta di pigiare un tasto, e non è quello ECO piuttosto quello di avviamento. Bisogna, infatti, utilizzare il programma a lavaggio breve. Utilizzando sempre questo tipo di lavaggio, con la propria lavastoviglie, si possono arrivare a risparmiare anche 40 euro in un anno.

Lavaggio breve non significa che la lavastoviglie non andrà a svolgere il suo lavoro, quanto piuttosto a lavare bene ma meno. Un ciclo normale di lavaggio, infatti, di solito parte con un prelavaggio, poi con il lavaggio vero e proprio e con un risciacquo. Impostando il ciclo breve si salta un passaggio.

Naturalmente, l’accorgimento in più sarà quello di inserire i piatti precedentemente puliti con un po’ di carta assorbente o passati velocemente sotto l’acqua corrente. Attenzione anche al tipo di detersivo che si utilizza, alcuni richiedono più acqua per essere lavati via.