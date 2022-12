Thailandia: il forte vento affonda una nave militare, almeno 31 dispersi

Nel Golfo della Thailandia una fortissima tempesta ha affondato una nave militare, provocando almeno 31 dispersi.

L’incidente è avvenuto nella notte ora locale e la nave in questione è la HTMS Sukhothai, con a bordo oltre 100 persone.

Tragedia nel Golfo della Thailandia

Una nave della Marina militare thailandese è stata dapprima capovolta e poi affondata in mare a causa dei violenti venti che hanno colpito la zona in queste ore, innalzando l’acqua a livelli impressionanti, infatti è entrata abbondantemente a bordo della nave distruggendo l’impianto elettrico e poi provocandone l’affondamento.

Le autorità thailandesi hanno diffuso la notizia e hanno riferito che 75 dei 106 occupanti sono stati soccorsi, mentre gli altri 31 sono dispersi in mare.

L’ammiraglio Pogkrong Montradpalin ha dichiarato che sono state da subito avviate le ricerche per trovarli e possibilmente, portarli in salvo, ma purtroppo si teme un tragico epilogo e sono ore molto tensive nel Paese.

Le dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire con esattezza, tuttavia ci sono alcuni passaggi certi. Il responsabile di quello che è accaduto è stato il fortissimo vento, una tempesta che ha travolto il Golfo, specialmente la zona dove si trovava la nave militare.

La HTMS Sukhothai navigava a circa 30 chilometri di distanza dal porto di Bang Saphan, circa a 250 chilometri a sud di Bangkok.

La perturbazione ha dapprima innalzato il livello dell’acqua, spazzandola sul ponte della nave e mandando così in cortocircuito i sistemi alimentati ad elettricità, comprese le pompe di sentina. In un secondo momento, questa è stata affondata.

L’esercito ha dato il via da subito le operazioni di soccorso delle persone ferite, coadiuvato da altre navi ma anche elicotteri e aerei per traportare i feriti negli ospedali ma anche per concentrarsi sull’individuazione di coloro che mancano all’appello. Sono 11 i membri dell’equipaggio che sono stati soccorsi in un ospedale locale mentre altri 40 sono stati portati in un ricovero, queste le informazioni diffuse in una nota della Marina.

Una parte dell’equipaggio infatti dovrebbe trovarsi su un’imbarcazione di emergenza, però la posizione di quest’ultima non è stata ancora individuata.

Dopo la segnalazione dell’emergenza, si è tentato per ore di riportare la situazione a una sorta di normalità a bordo della nave ma questa aveva imbarcato troppa acqua e così si è inabissata, affondando intorno alle 23,30 ora locale.

Sebbene la marina inizialmente avesse affermato che tutto l’equipaggio potesse essere considerato al sicuro, successivamente è stata rilasciata una dichiarazione sui social in merito alle 31 persone che ancora adesso risultano disperse, insieme a una foto diffusa dalla Royal Thai Navy, dove si vedono dei marinai su una scialuppa di salvataggio.