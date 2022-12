Muffa sui tessuti, come sbarazzarsi in fretta di questo problema

Uno dei problemi più ricorrenti è quello relativo alla formazione della muffa sui tessuti: come ci si può sbarazzare in fretta di questo disagio?

In particolare, il problema della formazione della muffa si pone quando i tessuti non sono lavabili. Come rimuovere la muffa? L’umidità che si forma all’interno delle nostre abitazioni può cagionare la formazione della muffa sulle fibre tessili e, di conseguenza, si possono rovinare. La muffa è responsabile della comparsa di molte allergie ai danni dell’apparato respiratorio, dell’affaticamento fisico, della stanchezza e dei dolori muscolari.

Come evitare e rimuovere la formazione della muffa sui capi in tessuto? Arieggiare l’ambiente e pulire la casa con igienizzanti è una soluzione efficace, ma non basta. Alcuni tessuti non sono lavabili, quindi, è una difficile impresa rimuovere la muffa che si forma sulle fibre tessili.

Formazione della muffa in casa e sui tessuti: quali sono le cause?

Tra le principali cause della formazione della muffa all’interno della casa c’è l’umidità: ciò implica che l’ambiente non è asciutto e tende a formarsi la condensa. Tra le cause principali ci sono i problemi strutturali e quelli relativi alla gestione.

Muri, travi e pilastri spesso e volentieri non hanno un buon isolamento termico. Pertanto, l’umidità tende a penetrare attraverso i muri e prova la formazione di macchie ed aloni di vario tipo. Oltre a provocare danni strutturali, ciò porta alla formazione della muffa sui tessuti.

L’altra causa della formazione della muffa sui tessuti è legata alla differenza termica che si verifica tra ambiente domestico e ambiente esterno. Questa differenza di temperatura si verifica soprattutto durante la stagione invernale, in particolare in bagno ed in cucina. Le pareti e gli oggetti che sono maggiormente esposti alla formazione della muffa sono i muri perimetrali, i mobili, i divani e le poltrone che sono ubicate vicino alle finestre.

Addio muffa: quali sono i rimedi?

Per dire addio definitivamente alla muffa in casa e sui tessuti è necessario individuare le cause che hanno portato alla formazione della stessa. Un buon isolamento termico potrebbe consentire di eliminare la muffa dai muri dell’abitazione e prevenirne la formazione sui tessuti. Anche una corretta regolazione della temperatura, oltre che la presenza di un deumidificatore consente di intervenire in maniera risolutiva nell’eliminazione della muffa dalle pareti e dai tessuti.

Ma quando il danno è oramai fatto come è possibile rimuovere la muffa dai tessuti? È bene ricorrere a validi rimedi naturali, che sono efficaci ed economici. Stiamo parlando dell’utilizzo del bicarbonato di sodio, che viene utilizzato per pulire e disinfettare ogni superficie, oltre che per pretrattare le macchie ed aloni che si formano sui tessuti.

Dopo aver applicato il bicarbonato di sodio con un po’ di acqua sulla muffa, basta strofinare con una spazzola e lasciare agire fino alla completa asciugatura del capo.

Altra valida soluzione naturale che consente di dire addio definitivamente alle macchie di muffa che si formano sui tessuti è il sapone di Marsiglia. Basta sfregare la zona macchiata con il sapone solido e strofinare con una spazzolina per rimuovere l’alone.

Altra ottima ed efficace soluzione per eliminare la muffa dai tessuti è quella di utilizzare il succo di limone ed il sale grosso. Dopo aver strofinato con una spazzola, è possibile risciacquare il tessuto e lasciare asciugare.

Ecco i rimedi della nonna che consentono di sbarazzarsi definitivamente della muffa che si forma sui tessuti