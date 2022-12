Canada: sparatoria in un condominio, 5 i morti

By

Nuovo episodio di violenza estero, in Canada vicino alla località di Toronto c’è stata, nelle ore precedenti, una sparatoria all’interno di un condominio. 5 sono le persone rimaste uccise.

La sparatoria avvenuta nella serata di ieri ha visto la morte di 5 persone, tra cui il sospetto responsabile, un uomo che è rimasto ucciso durante l’intervento della polizia. C’è anche un ferito che è stato ricoverato in ospedale ma al momento i medici non temono per la sua vita.

Sparatoria a Vaughan: 5 persone rimaste uccise

Siamo a Vaughan, una località di periferia sita a Nord di Toronto in Canada, nella serata di ieri, 18 dicembre 2022, è avvenuta una sparatoria all’interno di un condominio. Più precisamente in un edificio ad uso residenziale situato lungo Jane Street, proprio a nord di Rutherford Road.

Durante la sparatoria sono state uccise diverse persone che abitavano all’interno del condominio ma in appartamenti diversi, al momento non sembra ci fossero legami con il presunto responsabile della sparatoria e non si conoscono ancora le motivazioni che hanno portato a questo evento tragico.

Gli agenti di polizia della località sono giunti sul posto al seguito di una segnalazione “uomo armato che aveva sparato a diverse vittime”, e davanti a loro si è manifestata una scena molto cruenta, con diverse persone già morte, a seguito della sparatoria avvenuta nei minuti precedenti al loro arrivo.

I cadaveri delle vittime sono stati rinvenuti all’interno di diversi appartamenti presenti nell’edificio, e tutti i residenti sono stati immediatamente evacuati per poter effettuare le operazioni necessarie.

Durante l’intervento della polizia è stato ucciso un uomo il sospetto responsabile della sparatoria, la sua morte è avvenuta durante uno scontro a fuoco, questo è quanto stato riportato dal Capo della Polizia Locale, Jim MacSween. L’identità dell’assalitore non è ancora stata resa nota.

Un’altra persona è rimasta ferita. Fortunatamente la persona ferita non è in pericolo di vita, almeno è questo che riportano i medici che lo stanno curando.

Ciò che è certo al momento è che la sparatoria è avvenuta per mano di un unico assalitore, si indaga perciò sul movente e l’eventuale connessione con le vittime, che ha portato l’omicida a compiere questa terribile sparatoria.

La situazione in Canada

In Canada il numero di sparatorie che viene registrato rispetto invece agli Stati Uniti d’America è nettamente inferiore, ma negli ultimi tempi c’è stata una forte impennata di questi eventi drastici.

Vista la continua salita del numero di sparatorie a cui sta assistendo la nazione lo scorso ottobre 2022 ha deciso di vietare la vendita di pistole.

Tra le sparatorie più eclatanti e tragiche che ha visto questa nazione come protagonista troviamo quella dell’aprile 2020 in cui un uomo, vestito da poliziotto, uccise ben 22 persone nella provincia Nuova Scozia.

Invece lo scorso settembre 2022, un altro uomo ha ucciso 11 persone e poi ne ha accoltellate ben 18, l’episodio si è manifestato in una comunità indigena che si trova nella provincia di Saskatchewan.