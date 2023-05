Il drammatico incidente, costato la vita a due turiste belghe di 24 e 25 anni, è avvenuto nell’ottobre dello scorso anno sulla bretella della A/24, all’altezza di Tor Cervara, in direzione Roma.

Due turiste belghe travolte da un’auto pirata a Roma: il conducente era sotto effetto di stupefacenti

In quel momento è sopraggiunta un’auto – che pare procedesse a velocità sostenuta, 95 chilometri orari per l’esattezza, come riferisce Repubblica – su un tratto di strada in cui il limite è 70 km/h, che ha travolto e ucciso due ragazze di 24 e 25 anni di origine belga. Jessy Dewildeman e Wibe Bijls – questo il nome delle due turiste – sono state sbalzate a diversi metri di distanza e per loro non c’è stato nulla da fare.

Altre tre persone – due delle quali in maniera grave – sono rimaste ferite e sono state soccorse d’urgenza. Una di loro è stata trasferita al Policlinico Umberto I e l’altra all’ospedale di Tor Vergata. Una terza persona è stata invece trasferita all’ospedale San Giovanni in codice giallo.

Il conducente aveva assunto stupefacenti

Jessy Dewildeman e Wibe Bijls erano arrivate a Roma da qualche giorno, per trascorrere una breve vacanza nella capitale. Quella sera stavano rientrando nell’albergo nel quale alloggiavano, quando hanno viste delle persone coinvolte in un incidente stradale e sono scese per prestare soccorso. È stato in quel momento che è sopraggiunta la vettura che le ha travolte e uccise.

Le due giovani sono morte praticamente sul colpo. In gravi condizioni erano stati ricoverati altri due feriti. Stando a quanto riferisce La Repubblica, il conducente aveva assunto stupefacenti prima di mettersi alla guida della Smart con cui ha travolto e ucciso le due ragazze. Ad aggravare la sua posizione anche la guida a 95 chilometri orari, 20 oltre il limite consentito su quel tratto di strada.