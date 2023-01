Test, tra questi alberi si trova un animale nascosto: riesci a trovarlo in 5 secondi?

Test ottico, tra questi alberi c’è un animale nascosto ma solo in pochi riescono a vederlo. Tu sei capace a trovarlo in cinque secondi? Se sì, allora sei davvero un genio.

In questo paesaggio innevato si nasconde un animale. Dispiega le tue doti visive e individualo: solo il 2% ci riesce in 5 secondi. E tu, sei tra i geni oppure no?

Test visivo per allenare la mente

I neurologi e gli scienziati sono sempre più convinti: i test visivi aiutano a sviluppare la concentrazione, a migliorare la memoria ma soprattutto ad allenare il cervello. Nei più piccoli e nelle persone anziane, stimolare la memoria è essenziale così come anche migliorare la concentrazione.

Perché dunque non eseguire ogni giorno questi quiz che sono una sfida per il cervello? Tali test visivi mettono davvero dura prova il tuo intelletto che si esercita fin da ora a prestare attenzione ai dettagli e in maniera scrupolosa, consentendoti di arrivare all’età avanzata in forma e super attivo.

In rete si trovano tantissimi quiz visivi o giochi di illusione ottica che talvolta diventano anche tendenza mondiale. Una sola immagine viene lanciata online da una nazione e nel giro di pochissimo tempo diventa virale attirando l’attenzione di milioni di persone.

E’ il caso del test che ti proponiamo oggi. Hai davanti ai tuoi occhi questa immagine bellissima, di un paesaggio innevato, sotto la luna crescente. Sai che tra questi abeti nevosi si nasconde un animale? Solo in pochi riescono a trovarlo: il 2% individua l’animale in cinque secondi. E tu lo hai visto?

Sfida visiva: metti alla prova il tuo cervello

I test ottici fanno bene al cervello perché sono uno stimolo per la mente a concentrarsi sui dettagli dispiegando funzioni visive, concentrazione e attenzione. Non sempre è facile risolvere questi test che talvolta si presentano complicatissimi.

Tuttavia, i più esperti consigliano di allenarsi quotidianamente: basta un’ora al giorno per raggiungere in pochissimo tempo livelli da esperti. Se anche tu all’inizio farai fatica a individuare l’animale nascosto o il dettaglio da scovare, non preoccuparti: con un po’ di pratica diventerai anche tu bravissimo.

Per esempio, nell’immagine che ti abbiamo mostrato poc’anzi, sei riuscito a trovare l’uccellino che si nasconde tra questi alberi innevati? La sfida è davvero difficile però provaci: in pochissimi riescono a trovare il piccolo volatile.

Soluzione al test

Il test che ti proponiamo oggi, lo sappiamo bene, è davvero difficile. Pochissime persone riescono a trovare l’animale che si nasconde tra questi pini nevosi. Tu ci sei riuscito? Il 2% riesce a scovarlo in soli cinque secondi.

Sì, è un’impresa davvero ardua, una sfida complicatissima per la mente. Eppure c’è chi è riuscito a risolvere il dilemma. Tu hai individuato l’animale che si nasconde in questo paesaggio fiabesco?

Se la risposta è no, vogliamo darti un altro indizio: si tratta di un volatile, di un uccello che ben si mimetizza nel paesaggio circostante. Insomma, lo hai trovato oppure no? Se ci sei riuscito e addirittura in cinque secondi o poco più, allora meriti 90 minuti di applausi: significa che sei una persona attenta, sveglia e soprattutto super concentrata ai dettagli.

Non era una sfida semplice individuare l’uccellino nascosto, al contrario, era davvero complicato. Se invece non sei riuscito a trovare ancora il volatile, ti diamo noi una mano. Guarda l’immagine poco più in basso, e concentrati sul cerchio in rosso: eccolo, è proprio lì sullo sfondo del paesaggio che si nasconde il nostro pennuto.

Non preoccuparti se hai impiegato più tempo per trovarlo o se sei arrivato alla soluzione solo guardando la nostra immagine risolutiva: con un po’ di pratica, riuscirai anche tu a diventare un esperto nei giochi di illusione ottica.

Esercitati almeno un’ora al giorno con i quiz che trovi in rete e vedrai che presto rientrerai anche tu nelle fortunate casistiche.