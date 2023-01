Crosetto è il ministro più amato del governo Meloni secondo i sondaggi

Nei sondaggi, la luna di miele tra Giorgia Meloni e gli italiani continua a gonfie vele, e non fa differenza neanche il suo esecutivo. Tra i ministri più apprezzati, secondo una ricerca di Euromedia Research, c’è sicuramente quello della difesa, Guido Crosetto, seguito dal Guardasigilli, Carlo Nordio. Non male neanche Matteo Salvini, sesto tra i membri del governo, e primo come leader di un partito.

Ma tra le figure più amate dagli italiani, a guardare tutti dall’alto in basso è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un indice di gradimento che sfiora i 60 punti, quattro volte di più del numero uno della Camera, Lorenzo Fontana, e di quello del Senato, Ignazio La Russa. Tornando ai leader degli schieramenti, il fanalino di coda è Matteo Renzi, l’ex premier fiorentino e presidente di Italia Viva, infatti, arriva solo a 14 punti, quasi la metà del suo omonimo e segretario della Lega.

Crosetto è il ministro più apprezzato del governo Meloni secondo i sondaggi

Con i quasi 32 punti percentuali dell’ultimo sondaggio di Swg per il tg di La7, Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni hanno raggiunto un nuovo record di consensi. Ma se per le future elezioni politiche, che ci saranno fra più o meno cinque anni, gli italiani rinnoverebbero la fiducia nella prima presidente del Consiglio donna della storia della nostra Repubblica, cosa pensano ora dell’esecutivo in carica ce lo dice una ricerca di Euromedia Research.

Nello specifico, l’istituto di Alessandra Ghisleri ci chiarisce chi sia il ministro più apprezzato della compagine del centrodestra. E tadan, eccolo il più amato: Guido Crosetto. Il titolare della Difesa, cofondatore del partito della premier e, di fatto, non sottoposto al vaglio delle urne il 25 settembre, con i suoi 43,6 punti sbaraglia la concorrenza, anche quella di Matteo Salvini, che è solo sesto in questa speciale classifica con un punteggio di 31,8.

Al di là del risultato del leader della Lega che, come vedremo meglio dopo è il numero uno degli schieramenti più apprezzato, al secondo posto c’è Carlo Nordio, l’ex magistrato veramente eletto tra le fila di FdI, che da Guardasigilli ha raggiunto 42,5 punti. Nel gradino più basso del podio, poi, c’è il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti – che è anche il vicesegretario del Carroccio, per giunta -, che arriva al punteggio di 40,1.

La quarta e la quinta posizione sono occupate da due ministri di Forza Italia, l’altro vicepresidente del Consiglio e numero uno della Farnesina, Antonio Tajani, che ha un punteggio di 36,7, e l’ex presidentessa del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme, stimata a 36,1 punti.

Nel fondo della classifica, sempre un esponente del partito di Silvio Berlusconi, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha collezionato solo 17,3 punti. Prima di lui, ci sono la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, con 17,7 punti e poco più sopra il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con il punteggio di 17,8. L’indice di fiducia, invece, nei confronti di Meloni è di poco superiore a quello di tutto l’esecutivo. Se la primus inter pares è a 39,9 punti, infatti, il Consiglio dei ministri in toto arriva a un punteggio di 39,2.

Il politico, meglio la figura istituzionale più amata si conferma essere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che arriva a 58,2 punti, più di quattro volte del punteggio a cui, dal canto suo, giunge il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che si ferma ad appena il 22,3 dei punti, un po’ di meno, ma di poco, rispetto al suo omologo al Senato, Ignazio La Russa, che arriva a 25,6.

Salvini è il leader più amato, seguito da Conte. Male Renzi, il fanalino di coda della classifica di Euromedia Research

Dalla ricerca dell’istituto di statistica hanno anche indagato quali siano i leader di partito più apprezzati nel panorama italiano, che però non seguono di fatto i consensi che vengono registrati dai sondaggi. Tolta Meloni, infatti, il numero uno più amato, dicevamo, è il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti e vicepremier, che si attesta su un indice di gradimento di 27,4 punti.

Dopo Salvini, distaccato di 1,3 punti, c’è Giuseppe Conte, il presidente del MoVimento 5 stelle con cui, peraltro, il leader della Lega ha condiviso oltre un annetto a Palazzo Chigi tra il 2018 e 2019. In terza posizione, ancora, c’è il Cavaliere che, nelle rilevazioni, viene fotografato di solito come il fanalino di coda dei grandi schieramento. Berlusconi è apprezzato, però, molto meno rispetto ai due precedenti politici, e arriva al punteggio di 21,4.

Decisamente di più del segretario uscente del Partito democratico, Enrico Letta, fermo a 18,6 punti, ma soprattutto di Carlo Calenda, leader di Azione e frontman del terzo polo, e Matteo Renzi, numero uno di Italia Viva che, con il senatore romano, condivide l’esperienza nell’alleanza che ammicca agli elettori liberali. I due ex dem sono tra i numeri uno meno apprezzati rispettivamente a 17,7 punti e 14, forse troppo pochi per sostituire il forzista, che nei palazzi del potere, nonostante l’interdizione di qualche anno, ci bazzica da quasi trent’anni e di come piacere alla gente se ne intende, per davvero.