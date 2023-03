Test matematico solo per i geni, lo sapranno risolvere in pochi: ecco la soluzione

Il test matematico ormai diventato virale: ecco qual è il risultato di questo rompicapo che sta facendo impazzire tutti.

Vi sveliamo di seguito i risultati di questo test matematico a cui molti non sanno porre soluzione.

Test matematico, un vero e proprio rompicapo

Da qualche giorno circola sul web un test matematico che sta facendo impazzire tutti. Vista la sua complessità, sono tantissimi gli utenti che stanno provando a trovare la soluzione di questo test che però si sta rivelando davvero difficile.

Non sta letteralmente facendo dormire tantissimi utenti della rete sociale, che adesso vogliono arrivare finalmente alla soluzione del test in matematico in questione. Si tratta di un test che è stato pensato per testare le abilità intellettive di tutti gli utenti della rete.

Chiunque voglia sottoporsi al test e riesca ad arrivare al risultato, dimostra di avere davvero un’intelligenza superiore. In realtà dobbiamo svelarvi che il risultato non è uno, bensì si tratta di due differenti risultati a cui si arriva attraverso due altrettanti procedimenti.

Chiunque sia in grado di applicare addirittura le due soluzioni dimostra di essere dotato di una grande capacità di ragionamento e probabilmente di avere un quoziente intellettivo superiore a quello degli altri utenti della rete.

Tutto quello che dovete fare è mettervi alla prova guardando l’immagine che vi abbiamo fornito e sviluppare i calcoli. Come potete vedere, tra le varie cifre è presente il segno dell’addizione: ciò indica il fatto che dovreste sommare i numeri.

Ma state attenti, perché la soluzione può essere molto più difficile di ciò che sembra. Già dalla prima riga, infatti, vi rendete conto che pecca di coerenza con la successiva.

Nella successiva linea, infatti, il risultato che si dovrebbe ottenere facendo la somma di 5+2. Infatti, dovrebbe essere 7. E invece in questo test matematico fa 12, quindi qualcosa non va. Sta a voi Scoprire di cosa si tratta.

Ecco la soluzione del test

Prendetevi tutto il tempo che volete, ma naturalmente se scovate uno o due risultati già dopo qualche minuto è molto più probabile siate dotati di un’intelligenza superiore. In ogni caso, ecco che abbiamo deciso di fornirvi non una, bensì due soluzioni a questo rompicapo che sta facendo impazzire il web da ormai tanti giorni.

Il primo risultato svela che la soluzione sia quella di sostituire il segno grafico della somma con quello della moltiplicazione. Per arrivare al risultato giusto, bisognerebbe procedere, in tal caso, sommando via via il risultato che abbiamo ottenuto. Il risultato così sarebbe 96.

Un’altra proposta è quella di sommare il risultato della linea superiore con la somma già proposta della linea inferiore: in questo secondo modo, il risultato sarebbe 40.

Ma qual è la soluzione davvero giusta? Lo sono entrambe e se riuscite a scovare le due significa che il vostro intuito vi spinge sempre a non accontentarvi della prima risposta che ricevete e invece a scovare tutte le possibilità. Sicuramente una delle due soluzioni è più accreditata dell’altra, ma entrambe sono altrettanto valide.