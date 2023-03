In questa foto c’è un cane ma non tutti riescono a trovarlo: sei riuscito a capire dov’è?

Test del cane, in questa foto si nasconde un pelosetto a quattro zampe ma in pochissimi riescono a trovarlo. Tu sei riuscito a capire dov’è? Secondo gli esperti, solo il 5% porta a termine questa sfida.

Se hai una intelligenza sopra la media e un alto grado di attenzione e concentrazione, allora questo quiz per te sarà davvero una passeggiata. Riesci ad individuare il cane che si nasconde nell’immagine? Il 5% ha risolto il test.

I test di intelligenza per valutare le abilità cognitive

I test di intelligenza non sono realizzati soltanto da illustratori che con la loro creatività sono capaci di attirare la curiosità di milioni di internauti in ogni parte del mondo. Ma si tratta di strumenti specifici, sviluppati talvolta anche da esperti della mente come psicologi o ricercatori e addirittura neurologi, per valutare le abilità cognitive di una persona.

Attraverso i puzzle numerici, i giochi di illusione ottica o per l’appunto i test di intelligenza o di personalità, si possono avere informazioni sulla propria persona, scoprire i lati sconosciuti del proprio carattere e conoscere meglio se stessi.

Oggi vogliamo sottoporti un test davvero difficilissimo: soltanto il 5% è riuscito a portare a compimento la sfida. Devi esser capace a trovare il cagnolino che si nasconde in questa foto.

Ti garantiamo che è presente ma devi attivare al massimo la tua concentrazione per individuare l’animale quattro zampe. Se ci riesci, significa che hai davvero una intelligenza sopra la media e un’attenzione ai dettagli che ti rende un piccolo genio.

Puoi fidarti della tua vista? Questo test ti aiuterà a scoprirlo

Se ti piace misurarti con i test di intelligenza o di personalità, allora sei capitato nel posto giusto. Oggi abbiamo per te un rompicapo che ti lascerà senza parole ma soprattutto che ti obbligherà a sfoderare tutta la tua concentrazione per tentare di risolverlo.

Secondo le statistiche, in pochissimi riescono a risolvere l’enigma: solo il 5% degli internauti è riuscito a trovare il cagnolino che si nasconde in questa immagine. Il pelosetto a quattro zampe c’è, anche se a prima vista potrebbe sembrarti invece inesistente.

Questi test sono importanti per allenare il cervello ma anche per migliorare l’attenzione ai dettagli e la concentrazione. Se fin da giovane inizi a somministrare al tuo cervello questi quiz, arriverai sicuramente in età adulta con una mente iper organizzata, attiva, proattiva e reattiva: tutte qualità queste che appartengono ad un cervello giovane che può, nonostante il tempo che scorre, mantenersi tale anche dopo una certa età.

Certo, ne siamo consapevoli, non è semplice, soprattutto se non sei abituato a risolvere questi quiz. Le prime volte potresti impiegarci un po’ più di tempo, i tuoi occhi potrebbero giocarti addirittura qualche scherzetto impedendoti – per via di colori, forme o dettagli presenti in un’immagine – di concentrarti sull’elemento chiave. Non preoccuparti. Prenditi il tempo necessario e cerca di risolvere il quiz. Hai capito dove si trova il cane?

Test del cane: la soluzione

L’illustratore che ha messo a disposizione degli internauti questa immagine è stato davvero malefico. Trovare l’elemento chiave è complicato. Che cosa devi scovare? Ovviamente un cagnolino che si trova nascosto tra questi arbusti che si affacciano su un laghetto.

Sappiamo che è davvero un quiz complicato, ma se ti concentri sarai sicuramente capace di risolverlo anche se soltanto una piccola percentuale di internauti ha portato a compimento la sfida: solo il 5% ha individuato il pelosetto a quattro zampe. E tu sei tra questi oppure no?

Pronto a misurarti e a mettere alla prova la tua attenzione? Allora inizia immediatamente! Ti consigliamo di non lasciarti distrarre da niente e nessuno ma devi dispiegare al massimo le tue facoltà visive: l’attenzione farà tanto e ti aiuterà davvero molto in questo quiz.

Non lasciarti ingannare nemmeno dagli arbusti secchi e intrecciati tra di loro né dai colori cromatici uguali: il pelosetto si è ben camuffato ma è presente. Lo hai individuato? Se la risposta a questa domanda è sì, allora ti facciamo i nostri complimenti!

Significa che hai davvero l’occhio di lince e un’attenzione ai dettagli che ti rende un super genio. La tua concentrazione è elevatissima, così come le tue funzioni visive ed intellettive che possiamo definire al top.

Se invece sei ancora alla ricerca del cane, non preoccuparti, ti forniamo noi la soluzione. Il cucciolo che cerchi lo puoi vedere evidenziato in basso, all’interno di un cerchietto luminoso.

Eccolo, è lì che si nasconde, tra gli arbusti che quasi coprono per intero la sua immagine. Se hai avuto difficoltà a trovare il cagnolino, significa che non sei ancora un esperto di questi test.

Non preoccuparti però, puoi sempre rimediare. Ti basta solo allenarti tutti i giorni e vedrai che in pochissimo tempo la tua concentrazione raggiungerà dei livelli straordinari così come le tue funzioni visive si dispiegheranno e la tua concentrazione migliorerà. Datti del tempo e non abbatterti.

Questi quiz ti aiuteranno a mantenere la mente giovane e attiva, soprattutto a distanza di tempo.