È morta la mamma malata di tumore che chiedeva di poter riabbracciare il figlio un’ultima volta

La storia di Lais

Le sarebbe bastato vederlo un’ultima volta, riabbracciarlo un’ultima volta prima di lasciare questa vita, ma non ce l’ha fatta. Lais – insegnante 47enne di Frosinone – non è riuscita a realizzare il suo ultimo desiderio, prima che un cancro la portasse via per sempre. Non vedeva il suo bambino da oltre un anno, e a nulla sono serviti i suoi appelli. Tutto è iniziato quando Lais ha deciso di chiedere la separazione dal marito, che aveva denunciato per maltrattamenti. In quel momento, già molto difficile, alla 47enne è stato diagnosticato un cancro, che Lais ha provato a combattere con tutte le sue forze, e che l’ha costretta a cure lunghe ed estenuanti. Proprio per risparmiare al bambino lo strazio della malattia, la 47enne aveva acconsentito a farlo stare con il padre, che vive a Trani.

Il giudice aveva deciso che il papà avrebbe dovuto portare il 12enne dalla madre una volta al mese, ma quest’obbligo non è mai stato ottemperato dal genitore. La donna si era quindi affidata a due legali, che avevano sollecitato eventuali provvedimenti nei confronti dell’uomo. Il magistrato aveva quindi deciso di prendere tempo per decidere. E mentre i mesi trascorrevano, la malattia di Lais incalzava, fino a quando la 47enne non ce l’ha fatta.

Il ricordo del centro anti-violenza

Il centro anti violenza a cui la 47enne si era rivolta, sperando di poter riabbracciare il suo bambino almeno un’ultima volta, le ha dedicato un post intriso di rabbia e dolore, per un destino reso ancor più drammatico dall’impossibilità di rivedere suo figlio.