Test matematico, qual è il numero mancante? Devi essere molto furbo per azzeccare

È un interessante test matematico e solo in pochi riescono a trovare in poco tempo il numero mancante. Non è difficile ma nemmeno facile.

I test matematici sono molto interessanti, soprattutto quando mettono alla prova il cervello spingendolo sino a quando non trova la soluzione. Nella maggior parte dei casi rappresentano dei passatempi divertenti da fare con amici e parenti. Un modo anche per mettersi alla prova, infatti spingendo la propria conoscenza si arriva a scoprire una parte del cervello sino a quel momento non ancora emersa. Questo è un test matematico che sta spopolando sul web e solo in pochi hanno trovato il numero mancante.

A cosa servono i test con i numeri

Si dice sempre che la matematica non sia una opinione, ed è proprio così. Anche davanti a questi test con i numeri si cerca una via logica per arrivare al risultato. Tuttavia, chi non ha una mente matematica fa molta fatica a comprendere il ragionamento.

Al contrario, chi trova la soluzione in poco tempo si sente un grande genio dei numeri. Questo è un test famoso sul web, diventato virale per la sua apparente facilità. Solo dopo averlo osservato si scopre che non è facile e che trovare la soluzione potrebbe richiedere molto tempo.

Le persone che non hanno una mente matematica possono ugualmente provare a risolvere questo test, mettendosi alla prova con il rompicapo divertente. I minuti a disposizione sono cinque e sono quelli preparati portano a casa il risultato.

Non si tratta di un rompicapo visivo, ma matematico per questo la logica e il conteggio è fondamentale. Il livello di concentrazione è avanzato e si può svolgere in solitaria oppure con un gruppo di amici. Sono calcoli molto particolari e arrivare alla soluzione in cinque minuti è un vero e proprio ostacolo.

Ovviamente è bene sottolineare che questi sono test divertenti e non hanno validità scientifiche. L’obiettivo primario è mettersi alla prova, allenare al mente e spingersi oltre i limiti personali.

A primo impatto, osservando l’illustrazione, si potrebbe credere di avere davanti una serie di numeri legati tra loro. Ma non è così ed è proprio per questo che la logica è importante.

Soluzione del test matematico

Sono passati cinque minuti e ancora la soluzione non è arrivata? Non ci sono limiti di tempo, infatti è possibile andare avanti per altri 10/20 minuti. Se la difficoltà è tanta, si potrebbe sbirciare la soluzione oppure provare ancora a fare dei calcoli.

Per chi si fosse arreso, la soluzione finale è il numero 22. Sono numeri in qualche modo legati l’uno con l’altro, con la modalità di calcolo particolare.

La sequenza di 8-3-21 porta al numero 8*3 ovvero 24, numero ottenuto perché vicino a 21 / 3. Applicando lo stesso ragionamento si arriva facilmente al numero 22 che è quello mancante.

Chi ci è riuscito in soli 5 minuti è un genio assoluto, per tutti gli altri c’è sempre tempo per recuperare.