Ballottaggi in Sicilia, si vota in quattro città per eleggere il sindaco

Urne aperte anche oggi in quattro comuni della Sicilia per poter eleggere il nuovo sindaco. I ballottaggi sono previsti a Piazza Armerina, Acireale, Aci Sant’Antornio e Siracusa, la battaglia più importante sicuramente a Siracusa.

Dai primi dati raccolti nella giornata di ieri, in cui c’è stato il primo giorno di apertura dei ballottaggi, c’è stata una scarsa affluenza alle urne con un dato negativo che ha mostrato che solo il 31,2% degli aventi diritto si è recato alle urne a votare.

Anche oggi si vota per il sindaco in quattro comuni siciliani

Anche oggi, 12 giugno 2023, saranno aperti i seggi fino alle ore 15 in ben 4 comuni della Sicilia per continuare con i ballottaggi.

Il primo turno delle elezioni amministrative, che si sono svolte nel 2023, non ha portato il nome del nuovo sindaco in ben quattro città che sono Piazza Armerina in provincia di Enna, Acireale in provincia di Catania, Aci Sant’Antonio in provincia di Catania e Siracusa.

Nella giornata di ieri si è registrato l’ennesimo dato negativo che ha dimostrato che c’è l’affluenza in calo. Fino alle 23 di ieri aveva votato solo il 31,2% della popolazione che ne ha diritto, con una flessione del 14,6% rispetto alle precedenti elezioni in cui invece l’affluenza che si era registrata era del 45,8%.

La sfida maggiore sarà per il sindaco della città di Siracusa dove si stanno confrontando il sindaco attualmente uscente Francesco Elia e il nuovo candidato Ferdinando Messina che è sostenuto da ben sette liste di centrodestra.

Renato Schifani, il governatore, sta giocando un partita fondamentale a Siracusa dal momento che ha espresso il suo appoggio al candidato sindaco Ferdinando Messina.

Gli altri comuni in cui si deve eleggere il sindaco

Nella città di Acireale in provincia di Catania al ballottaggio si trovano due ex sindaci della città. Uno è Roberto Barbagallo che è candidato di Forza Italia ed è sostenuto da 8 liste. L’altro invece è Nino Garozzo che è invece appoggiato da 6 liste.

Negli ultimi giorni Roberto Barbagallo è stato travolto da una serie di polemiche dopo che la commissione parlamentare antimafia ha annunciato che aprirà un’istruttoria in caso avrà successo alle urne.

Barbagallo è infatti stato condannato in primo grado per una serie di richieste illecite fatte ad un vigile urbano ed è inoltre indagato per falso e rivelazione di atti di ufficio, all’interno di un’inchiesta che ha portato alla luce le sue frequentazioni con esponenti appartenenti al clan mafioso Santapaolo-Ercolano.

Nella città di Aci Sat’Antonio invece che si trova sempre nella provincia di Catania al ballottaggio ci sono Quintino Rocca che è sostenuto da quattro diverse liste civiche e Giuseppe Santamaria che è invece supportato da cinque liste di centrodestra.

Nell’ultima città in cui si svolgerà il ballottaggio, Piazza Armerina in provincia di Enna, i due candidati in corsa sono entrambi di Centrodestra e sono Massimo Di Seri e Nino Cammarata entrambi appoggiati da tre liste ciascuno.

Le urne saranno aperte perciò anche nella giornata di oggi fino alle 15, e ci si aspetta di riuscire a raggiungere l’elezione dei quattro nuovi sindaci.