Test matematico, manca un numero ma solo i più svegli sapranno dire quale

Al test matematico che ti proponiamo di seguito, potrebbero rispondere con più facilità i bambini piuttosto che gli adulti. Vediamo di cosa si tratta.

I test di logica appassionano le persone di tutte le età e aiutano a mantenere sveglia e attenta la mente.

Test di logica che passione

I test logici sono una forma di esercizio mentale che consiste nella risoluzione di problemi di ragionamento e correlazione numerica. Questi test sono spesso utilizzati come strumenti di selezione per le aziende o le scuole che cercano di valutare le abilità cognitive dei candidati. Tuttavia, i test logici sono anche utili per chiunque voglia migliorare la propria capacità di ragionamento e risoluzione dei problemi.

I test logici possono assumere diverse forme. Alcuni esempi comuni includono i test di sequenza, in cui viene chiesto di identificare il prossimo numero o figura in una serie, o i test di analogia, in cui viene richiesto di identificare la relazione tra due insiemi di numeri o figure.

La capacità di risolvere i test logici dipende in gran parte dalla capacità di analizzare e comprendere il problema in modo efficiente. Ciò richiede la capacità di riconoscere schemi e relazioni, e di applicare il ragionamento logico per risolvere il problema.

Sono tanti i quiz ed i test di logica reperibili online ed offline. Non è raro imbattersi in esercizi basati su ragionamenti e correlazioni numeriche. Risolvere questo tipo di problemi matematici potrebbe risultare più semplice ai bambini rispetto agli adulti. Ciò è dovuto al fatto che i più giovani sono spesso più intuitivi dei grandi, che invece tendono a cercare soluzioni più complesse per rispondere a un quesito. Ecco un esempio di quesito che vi proponiamo oggi.

Il rompicapo di oggi: test matematico

Come potrai vedere, nella foto sono stati inseriti nove numeri. Ognuno di essi è collegato da un filo logico. Tra di essi, però, manca un numero e tocca a te scoprire di quale si tratta. Se sei un adulto, potresti trovarti a ragionare in modo complesso e contorto per giungere alla soluzione. Cosa che, invece, non farebbe un bambino che potrebbe, invece, giungere alla soluzione in modo molto più semplice.

Il test in oggetto, o rompicapo, è di tipo logico matematico. Esso prevede che si ragioni su ciò che collega i numeri della prima fila: 3 – 9 – 36, quelli della seconda fila 5 – 15 – 60 e quelli della terza 7 – 21 – ?.

Al posto del punto interrogativo, andrebbe inserito un numero. Tu quale metteresti? La soluzione, in realtà, è molto più facile di quel che si pensa. Se dovessi avere avuto delle difficoltà nella ricerca e non sai proprio da dove iniziare, ti diamo un aiuto: la correlazione si basa sulla moltiplicazione.

In primis va preso il numero 3 che va moltiplicato per se stesso. Poi, il risultato ottenuto cioè 9, va moltiplicato per 4. Si otterrà, così, 36. La stessa operazione va fatta per tutti gli altri numeri. Dunque, il 5 andrà moltiplicato per 3. Si otterrà 15 che va moltiplicato per 4 permettendo di ottenere 60.

Giunti a questo punto, si potrà trovare il numero che manca in modo più semplice. In primis, si deve moltiplicare 7 per 3 e si ottiene 21. Poi, 21 si moltiplica per 4 e si otterrà 84. La soluzione, dunque, è proprio 84.