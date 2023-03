Migranti, Fedez vuole comprare una nave per salvarli

Fedez ha espresso il desiderio di comprare una nave per poter salvare i migranti che intraprendono viaggi della speranza in mare.

La tragedia dei migranti è un tema sempre più attuali, in virtù anche del recente naufragio di Cutro che ha portato alla morte di oltre 70 persone. Fedez è entrato nel vivo della discussione, affermando di desiderare di voler comprare una nave per poterli salvare tutti. La dichiarazione nel corso del podcast del 20 marzo di Muschio Selvatico, al quale ha partecipato Cecilia Strada.

Fedez vuole comprare una nave per salvare i migranti

Fedez vorrebbe comprare una nave per aiutare i migranti nelle loro traversate della speranza. Il rapper italiano, dunque, parla di un tema diventato impellente negli ultimi tempi: il salvataggio delle vite umane che si mettono in cammino, su imbarcazioni fatiscenti, al fine di raggiungere i Paesi europei, nei quali sperano di trovare una via di fuga da fame, guerre e violenze.

L’artista che, come sappiamo, è sempre molto impegnato nel sociale, ha affermato che vorrebbe comprare una nave per aiutare tutti coloro che si trovano in questa drammatica situazione. Tale dichiarazione è stata fatta nel corso della puntata del podcast Muschio Selvaggio, andata in onda il 20 marzo 2023.

In questa occasione, era presente Cecilia Strada dell’Associazione Resq People Saving People, con la quale ha parlato di soccorso nel Mediterraneo e, in generale, dell’immigrazione, anche alla luce del recente naufragio di Cutro.

Aiuti dalle celebrità

Un’idea che non è balenata solamente nella mente di Fedez. Forse non tutti sanno che anche Ghali comprò una barca di soccorso che fu donata all’ONG Mediterranea.

Tra i famosi che hanno sposato la causa dell’immigrazione, inoltre, ci sono Roger Waters, co-fondatore dei Pink Floyd, che ha donato 50 mila dollari per un’operazione di soccorso e Richard Gere che ha dato il proprio sostegno mediante Open Arms.

E Fedez, in tale contesto, vuole fare la sua parte. Il rapper, infatti, ha annunciato che non c’è tempo da perdere e che salirà a bordo della ResQ, nave dell’ONG, per una missione nel Mediterraneo.

Alla figlia di Gino, infatti, il cantante ha promesso che ci sarà e che valuterebbe i costi dell’acquisto di una nave per metterci su la propria faccia e vedere così com si spaventa la gente.

Un’affermazione ironica seguita da una decisamente più seria, nella quale il marito di Chiara Ferragni ha espresso il proprio sostegno al duro lavoro effettuato dalle ONG: “Scherzi a parte, dev’essere un’esperienza tosta“.