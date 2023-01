Terreno abbandonato vicino casa, se fai questo diventa automaticamente tuo

By

Per diventare proprietario di un terreno abbandonato vicino la vostra casa, vi basterà fare un solo gesto. Ecco quale.

La crisi economica che ha coinvolto l’Italia negli ultimi mesi ha dato vita ad un vero e proprio sconforto per quanto riguarda l’acquisto di immobili per via del rincaro dei prezzi e delle tasse.

Pertanto, per via dell’inflazione, tutti coloro che hanno attuato un mutuo si stanno ritrovando a dover stringere la cinghia e mentre chi aveva in mente di farlo ha fatto più di due passi indietro.

Terreno: ecco i modi per entrarne in possesso

Questo ha fatto si che c’è stato un incremento delle richieste di affitto piuttosto che di acquisto e tutti i venditori, specie quelli privati, si sono trovati a dover fronteggiare il problema.

Pertanto, questi ultimi, o sono rimasti con un immobile invenduto oppure sono stati costretti a scendere a patti con l’acquirente raggiungendo una somma che possa garantire un guadagno, anche se questo non è stato quello atteso.

Ma non tutti sanno che esiste un modo per diventare proprietari di un terreno, specie se questo è abbandonato e pure se ci fossero degli edifici disabitati e del tutto inutilizzati, si possono sfruttare.

Le operazioni che potrebbero farci diventare proprietari terrieri

Questo è possibile tramite due operazioni, o l’usucapione oppure tramite prelazione di trasformazione dovuta allo scopo di lavori di ristrutturazione per gli edifici dismessi e inutilizzati.

Nel primo caso, se il terreno è incolto si può chiedere l’usucapione che consente di diventare proprietario dello stesso affinché si garantisce di prendersi cura del terreno per un determinato lasso di tempo.

Il tempo che viene richiesto per garantire questa cura è di 20 anni e dopo una sentenza, senza alcuna interruzione, la proprietà viene assimilata direttamente da chi se n’è preso cura, direttamente da un giudice.

La stessa cosa, accade, se il terreno si trova nei pressi di un rudere o un edificio dismesso e si può anche optare per l’acquisto di questi dopo aver consultato il registro degli immobili dell’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate per evitare che ci siano già dei proprietari.

Così, anche se si vuole costruire o rimodernare un casale abbandonato, se questo non ha alcun proprietario, scatta in automatico un meccanismo che prevede che a seguito di una ristrutturazione e di una rivalutazione questo passi in mano a chi ha effettuato i lavori.

Anche in questo caso, ci sarà una sentenza, che garantirà il passaggio automatico, dopo un determinato numero di anni e accurate verifiche, del terreno e dell’immobile nella mani del curatore.

Perciò, se vi trovate dalle vostre parti un terreno che non è curato o abbandonato e fatiscente, chiedete di prendervene cura e di avviare le pratiche per l’usucapione per ritrovarvi poi tra qualche decennio proprietario terriero.

Questo, potrebbe fruttarvi tanti soldi, qualora sul terreno abbandonato, venga deciso di costruire un edificio, un centro commerciale o qualsiasi altra cosa e vi sarà chiesto il permesso dietro lauta ricompensa.

Addirittura, potreste, rivendere il terreno a cifre elevate se è necessario utilizzarlo per il bene della comunità e ottenere un risarcimento da parte del Comune di appartenenza.