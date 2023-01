Addio a Tatjana Patitz, la modella tedesca è morta a soli 56 anni

La modella di fama internazionale Tatjana Patitz ci ha lasciati prematuramente a causa di un tumore al seno.

La supermodella aveva, insieme alle sue colleghe Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlingston e tante altre famosissime della passerella, contribuito alla nascita, negli anni ’90, del fenomeno top model.

Tatjana Patitz, morta a 56 anni la top model tedesca

Tatjana Patitz, supermodella internazionale di origini tedesche che ha raggiunto l’apice del suo successo durante gli anni ’80 e ’90, ci ha lasciati all’età di 56 anni a causa di un tumore. La top-model ha lottato per anni contro la malattia che se l’è portata via prematuramente. Ad oggi è simbolo di bellezza ed è il volto del glamour anni ’90, l’epoca che ha visto la moda prendersi il suo posto in primo piano all’interno del panorama culturale di livello globale. La top model nelle ultime ore è stata ricordata sia dalle altre famosissime della passerella nonché sue colleghe sia da tutti quegli editori, provenienti da tutto il mondo, che hanno utilizzato il suo iconico volto per centinaia di copertine. Tatjana Patitz ad un certo punto della sua vita aveva deciso di smettere di sfilare con regolarità, distinguendosi anche da tante altre supermodel sue coetanee. Tatjana ha lasciato un figlio di diciott’anni, Jonah e viveva con lui in California.

La morte della top model ha dato il via ad un lungo cordoglio nel quale sono coinvolti anche stilisti, fotografi, altre super modelle e svariati professionisti. Tutti i volti noti all’interno del fashion system e che hanno contribuito a rendere quest’ultimo impeccabile durante gli anni d’oro: i gloriosi anni Novanta, proprio l’epoca in cui Tatjana ci ha regalato il meglio di sé, sfilando sulle passerelle più prestigiose e indossando le collezioni di Versace e Chanel, che al tempo erano guidate rispettivamente da Gianni Versace e Karl Lagerfeld. E ha posato per gli obiettivi più leggendari, ricordiamo infatti quello di Peter Lindbergh.

La modella ha raggiunto però l’apice della sua popolarità in seguito alla sua apparizione su una cover di Vogue, un’edizione britannica del 1990; da allora non ha mai smesso di ricoprire posizioni di spicco all’interno del mondo della moda tanto da rientrare nel gruppo di coloro che furono riconosciute come ‘Supermodelle‘ in prima linea, ovvero è stata identificata come una fra le donne più belle al mondo. Insieme alle sue colleghe era una delle più pagate del mondo e una delle poche che sfilava per le maison e appariva sulle riviste più prestigiose.

La top-model verso la fine degli anni ’90 prende parte a svariati servizi fotografici e di conseguenza anche a molte campagne pubblicitarie che l’hanno portata a diventare una delle super modelle più conosciute a livello mondiale. Tatjana era destinata a continuare la sua carriera da modella anche dopo i famosi ‘anta’ ma la sua prospettiva di vita a quanto pare era diversa: ha deciso di ritirarsi dai riflettori per torna tornare sporadicamente sulle passerelle soloin occasioni di uscite eccezionali come ad esempio la sfilata del 2019 di Etro. Un’apparizione che suscitò tanta gioia e al contempo tanta sorpresa da parte di tutti i suoi fan. La super modella era tanto riservata e tanto incredula anche del suo straordinario destino, si meravigliava se per strada veniva riconosciuta anche negli anni a seguire il suo addio al mondo della moda.

Stilisti e supermodel la ricordano così

Sono tanti gli stilisti e le colleghe super modelle che nelle ultime ore hanno ricordato l’iconica Tatjana. La prima è stata Anna Wintour che ha descritto alla perfezione il profilo della top model con poche parole ma azzeccatissime:

“Meno visibile delle altre, più misteriosa, più adulta, più irraggiungibile”

Così l’ha descritta e ha inoltre anche riconosciuto nell’attitudine della modella il tratto che la contraddistingueva, ovvero il suo fascino a dir poco irresistibile. Le colleghe Linda Evangelista e Christy Turlingston sono invece sconvolte dalla perdita e su Instagram hanno postato racconti ed aneddoti riguardo interi decenni, passati in giro per il mondo per rendere sempre più magica la stagione della moda dei loro anni, insieme alla collega prematuramente scomparsa.

Non mancano però neanche i ricordi da parte degli stilisti, ovvero Donatella Versace e Mark Jacobs che sono visibilmente colmi di tristezza. É chiaro che Tatjana Patitz rimarrà per sempre una protagonista indiscussa del fashion system del Novecento, il volto unico ed iconico che risplenderà per sempre in centinaia e migliaia di immagini riservandole per sempre un posto anche fra le icone più grandi di un’era moderna.