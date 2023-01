Amici ha violato davvero il suo stesso regolamento?

Amici si sta avvicinando sempre di più al serale e anche per questo i colpi di scena sono dietro l’angolo durante ogni puntata. Nell’ultima registrazione pare che però il programma possa aver violato il suo stesso regolamento. Ecco cos’è accaduto.

Gli allievi di Amici ormai si stanno preparando per affrontare (eventualmente) il serale. La competizione è sempre più avvincente, tutti i cantanti sono sempre più agguerriti e durante ogni puntata sta accadendo praticamente di tutto.

Amici: il caos nelle ultime puntate

Le ultime puntate di Amici sono state abbastanza accese, ammettiamolo. Del resto, era facilmente immaginabile che questo sarebbe accaduto arrivati a questo punto se si pensa che mancano poche puntate al serale e che c’è stato uno stop di circa tre settimane per via delle feste (durante le quali è successo di tutto, ma su questo punto torneremo più avanti).

La prima puntata del 2023 – registrata probabilmente intorno al 4 gennaio, ma andata in onda l’8 – ha visto nuovi ingressi, che però il pubblico si aspettava, dato che già a dicembre tre professori avevano manifestato la volontà di far accedere nella scuola nuovi talenti. Alla fine quindi è entrata Valeria, cantante nel team di Lorella Cuccarini, e insieme a lei due ballerine, Vanessa ed Eleonora, rispettivamente scelte di Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Fin qui tutto bene, soprattutto perché tutti e tre i coach sono riusciti a far aggiungere il banco, senza quindi dover rinunciare a nessuno dei loro allievi (anche se in molti credevano che la Cuccarini avrebbe eliminato Niveo, sempre ultimo in tutte le classifiche, ma dato un suo improvviso miglioramento questo non è accaduto).

Il problema è sorto dopo: Rudy Zerbi ha scelto di risparmiare il succitato Niveo, alla luce del gradimento del pubblico, che lo ha sempre premiato (e questo solo poche settimane prima di Natale, quando ancora gli allievi non erano tutti “più buoni” aveva aperto un dibattito tra i cantanti che si chiedevano come fosse possibile che un artista “poco intonato” potesse essere così amato e avevano attribuito il merito al suo essere belloccio e alla sua storia d’amore con Rita, ballerina allieva della Celentano, tra l’altro eliminata proprio nella puntata dell’8 gennaio, che probabilmente aveva appassionato gli spettatori).

In ogni caso i dati parlano chiaro: il suo inedito è stato il terzo più ascoltato tra i brani lanciati fino ad oggi. E, si sa, il pubblico è sovrano, quindi se dice che un singolo funziona, funziona e Rudy Zerbi – a capo per tanti anni della Sony – lo sa benissimo. Da qui, la sua scelta: perché invece non mettere in gara un altro cantante, sempre allievo di Lorella, Cricca, che invece in fatto di ascolti non stava affatto eccellendo? Il suo ultimo inedito, Supereroi, era ultimo su Spotify, senza contare che il giovane cantante era comunque terzultimo nella classifica complessiva delle sfide, cosa che sicuramente non lo collocava nella parte “alta” della classe.

E così sfida fu: l’allievo di Amici si è dovuto battere contro Jore, un suo collega 26enne scelto dallo stesso Zerbi (che tra parentesi è anche colui che durante l’estate del 2022 aveva notato Cricca durante una sua esibizione al Deejay Onstage e si era preso la briga di chiamare Maria De Filippi per segnalarle questo talento). A decretare il vincitore, come sempre, un giudice esterno, Sara Andreani, Direttore Marketing di Warner Music Italy, etichetta non amatissima dal popolo del web per la sua scarsa dimestichezza con gli artisti usciti dai talent, che a quanto pare spremerebbe per bene all’inizio senza invece costruire un percorso che possa funzionare nel lungo periodo (vedi Albe, finalista della scorsa edizione, di cui a distanza di otto mesi si sono già perse le tracce). E infatti, se già le premesse non erano ottimali, l’epilogo è stato anche peggiore se è possibile. La Andreani ha scelto di buttare fuori Cricca, che tra le lacrime – sue e dei compagni – ha abbandonato la scuola.

Da qui, una serie di polemiche infinite. In primis, contro il giudice esterno, accusato coerentemente con le critiche mosse alla label per cui lavora di aver fatto una scelta solo discografica che però non ha tenuto conto delle reali potenzialità dell’uno e dell’altro. Secondo molti utenti, inoltre, il problema è anche un altro: a poche settimane dal serale, a parità di talento, dovrebbe restare chi è da quasi quattro mesi all’interno della scuola e ha avuto già modo di dimostrare quello che sa fare, di studiare, di migliorare, perché è giusto che porti a termine un percorso iniziato tanto tempo prima. Dovrebbe quindi entrare lo sfidante solo se il distacco tra i due è troppo grande, palese, evidente.

In secundis, una domanda posta dal web è anche questa: perché far entrare una nuova cantante e farne uscire un altro? Se il problema erano i posti, tanto valeva mettere la stessa Valeria in sfida con Cricca, oppure far restare quest’ultimo nella scuola e basta. Il web, insomma, non perdona questa mossa da parte dei coach, che hanno mosso le loro pedine all’interno della scacchiera a pochi passi dal serale.

Infine molti si sono scagliati anche contro Lorella Cuccarini, rea di aver tutelato troppo Niveo a discapito dell’altro suo allievo. Secondo molti in pratica se il primo fosse andato in sfida, com’era giusto che fosse dato le sue performance quasi scadenti delle ultime settimane, Cricca si sarebbe salvato, perché Zerbi lo avrebbe risparmiato. Eppure questo non è accaduto e alla fine, solo per un piccolo spiraglio intravisto durante e subito dopo le vacanze natalizie, Niveo è rimasto nella scuola, mentre il suo collega è dovuto uscire.

A questo proposito, però, pare che ci sia stato un colpo di scena del tutto inaspettato e forse Amici avrebbe violato il suo stesso regolamento.

Il programma davvero ha violato il suo stesso regolamento?

Stando alle anticipazioni lanciate da AllMusic Italia, la puntata del 15 gennaio, registrata l’11, ha riservato ulteriori colpi di scena, ancora più della precedente. Pare, infatti, che la notte di Capodanno all’interno della casa in cui gli allievi vivono da settembre sia accaduto un fatto gravissimo, talmente tanto che Maria ha deciso di non mandarlo in onda.

L’episodio incriminato ha compromesso la permanenza nella scuola di diversi allievi e cioè Maddalena, Wax, NDG, Valeria, Samu e Tommy Dali. Tutti loro, per punizione, sono stati messi in sfida immediata e almeno un paio di loro avrebbero lasciato la scuola.

Dobbiamo però soffermarci su un’allieva in particolare, Valeria, perché quello che le è accaduto è abbastanza peculiare. Pare, infatti, stando sempre alle anticipazioni emerse grazie a AllMusic Italia, il suo sfidante sia stato un volto già noto del programma. Trattasi infatti di Cricca, uscito dalla scuola solo una settimana prima.

Qui però si apre una parentesi non di poco conto: il regolamento di Amici non prevede che ogni ragazzo possa prendervi parte una sola volta? Di fatto l’allievo di Lorella Cuccarini ha lasciato la scuola e pareva che la decisione fosse ormai definitiva, quindi di fatto è rientrato di nuovo come avrebbe fatto un qualunque alunno “preso dall’esterno”.

Questa è la primissima volta nella storia del talent che accade una cosa del genere, ma c’è un motivo ben preciso. Come si legge su SuperGuidaTv, infatti, teoricamente Cricca, essendo stato eliminato per via di una decisione presa un giudice esterno, non sarebbe potuto rientrare in veste di sfidante. La produzione, però, ha deciso di fare uno strappo alla regola perché, dato che quello che è accaduto a Capodanno è avvenuto prima della registrazione in cui il cantante ha dovuto lasciare la scuola, questo ha annullato tutto, nel senso che probabilmente se i fatti di quella notte fossero trapelati durante la scorsa puntata, verosimilmente la puntata avrebbe preso una piega diversa e Cricca non sarebbe stato messo in sfida.

Ergo, il regolamento non è stato affatto violato, è stato semplicemente accantonato per via di alcuni avvenimenti.