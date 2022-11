L’epicentro del terremoto è stato registrato a 8 chilometri di profondità lungo la costa Pesarese, ma la forte scossa è stata avvertita anche nella capitale, a Firenze e al Nord.

Al momento non si registrano danni a cose o persone. Alla prima scossa sono seguiti altri tre movimenti sismici di intensità minore, tra i 3 e i 4 gradi della scala Richter. L’epicentro è stato registrato nelle Marche, nel Mar Adriatico.

Una violenta scossa di terremoto si è registrata questa mattina a 8 chilometri di profondità, lungo la costa Pesarese. La scossa è stata avvertita dal centro al Nord Italia, in particolare Roma, Firenze e Trieste.

Secondo l’Istituto nazionale di Vulcanologia, il terremoto è stato di magnitudo 5.7. Al momento non sembra ci siano danni a cose o persone.

