Incidente nella notte a Cologne, Cristian Capoccia muore a 22 anni

Il 22enne, originario di Leno, sarebbe finito fuori strada, schiantandosi contro una rotonda. Per Cristian Capoccia non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Incidente nella notte a Cologne: morto un ragazzo di 22 anni

Drammatico incidente nella notte appena trascorsa a Cologne, in Franciacorta, nel bresciano. Un ragazzo di 22 anni, originario di Leno, Cristian Capoccia, è morto dopo essere finito fuori strada con la sua moto.

Lo schianto sì è verificato poco dopo le 2 di notte, lungo via Francesca, in direzione Chiari. Le cause che hanno portato il 22enne a perdere il controllo della moto sono tuttora in corso di accertamento, ma, stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la vittima abbia attraversato una rotonda finendo la sua corsa contro alcuni cartelli stradali posizionati al lato della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo, e per il 22enne non c’è stato nulla da fare. Alcuni pezzi della carrozzeria del due ruote sono finiti contro un’auto che in quel momento stava transitando. Illesi gli occupanti del veicolo.

Ad allertare i soccorsi è stato un automobilista che ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112.