Terremoto di magnitudo 4.8 registrato in provincia di Firenze

Alle ore 5:10 di questa mattina una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata avvertita in provincia di Firenze, in particolare nella località Marradi. L’intensità della scossa ha spaventato la popolazione che si è riversata in strada.

Attualmente non risultano danni a persone o cose ma sono in corso le operazioni di sicurezza e verifica da parte della Protezione Civile. In seguito alla prima scossa ne sono state registrate molte altre di assestamento, fino ad ora sarebbe 9 le scosse che hanno susseguito la prima.

Terremoto alle prime ore del mattino in provincia di Firenze

Alle prime ore di questa mattina, 18 settembre 2023, precisamente alle 5:10 è stato registrato e avvertito dalla popolazione un terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze.

Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha riportato che l’epicentro di questo terremoto è stato registrato a 3 chilometri a sud-ovest di Marradi e ad una profondità di 8,4 chilometri.

Una scossa molto forte che è stata avvertita anche dalla popolazione che per la paura è scesa in strada. Sono infatti centinaia le persone che sono corse fuori dalle loro abitazioni spaventate a causa della forte scossa di terremoto.

In seguito alla prima scossa di terremoto ne stanno seguendo molte altre di assestamento che stanno registrando un magnitudo che oscilla tra il 2.8 e il 2.0.

La più forte scossa di assestamento che si è registrata fino ad ora è stata localizzata con un ipocentro a 7 chilometri di profondità in una zona che si trova a 4 chilometri a ovest di Tredozio, una cittadina in provincia di Forlì-Cesena.

Questa località si trova a 10 chilometri in linea d’area da Marradi, la località dove si è registrata la prima forte scossa di terremoto.

A seguito del terremoto è entrata in campo la Protezione Civile per eseguire le verifiche del caso e valutare eventuali danni a cose o persone.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile è in contatto con tutte le strutture locali dello stesso ente che si trovano sul territorio dove è stato avvertito il terremoto questa mattina.

Le scosse di terremoto avvertite questa mattina

Secondo quanto riportato una prima scossa è stata avvertita alle ore 5:10 con un magnitudo di 4.8 con epicentro nella cittadina Marradi, in provincia di Firenze.

In seguito è stata avvertita una nuova scossa di magnitudo 3.3 sempre nella stessa zona. Sono poi susseguite 8 scosse di assestamento tra il magnitudo 2 e il magnitudo 3 sempre nei dintorni e nella provincia di Forlì-Cesena.

Attualmente non risulta vi siano danni a cose o persone ma sono centinaia le persone che sono in strada e che hanno paura a rientrare nelle loro abitazioni.

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana ha scritto su Fb: “Terremoto di Magnitudo ML 4,8 con epicentro a Marradi (FI), In corso altre scosse di assestamento. Stiamo verificando eventuali danni causati dalla forte scossa di terremoto avvertita in molte zone della Toscana”.

I vigili del fuoco hanno dichiarato che sono state moltissime le chiamate di persone spaventate, si stanno perciò apprestando ad effettuare le verifiche necessarie. Riscontrate diverse crepe in alcune abitazioni, al momento non risulta vi siano persone coinvolte.

A causa della forte intensità il sisma è stato avvertito anche nell’Emilia Romagna. Il sindaco Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, ha deciso di chiudere le scuole in via precauzionale.

Questa decisione darà modo alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco di effettuare i sopralluoghi necessari. È stato attivato anche il Centro operativo comunale.

La Protezione Civile di Firenze al momento non ha ricevuto nessuna segnalazione di danne a cose o persone. Il sindaco di Borgo San Lorenzo, comune che si trova vicino al Mugello sempre in provincia di Firenze, ha deciso di chiudere le scuole nella sua località.

Dalle ultime notizie si apprende che la prima scossa è stata avvertita alle 4.38 ed è stata di intensità di 3.3, il suo epicentro è stato registrato a 4 chilometri a sud ovest della località di Marradi.

La più forte scossa di assestamento è stata registrata alle ore 6:56 a 6 chilometri dalla località di Tredozio. In tutta la zona continua lo sciame sismico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO