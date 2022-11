Terremoto dai Cambridge, lei gli soffia il titolo: chi ha ereditato l’incarico

Per via di un conflitto di interessi, un titolo reale potrebbe essere soffiato dall’ex duchessa di Cambridge. Ecco di quale si tratta.

Con la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre, i ruoli dei membri della Royal Family del Regno Unito sono cambiati e con esso anche i compiti che spettano ad ognuno di loro.

Attualmente, a sedere sul trono, dopo la morte della Sovrana è Re Carlo III affiancato da sua moglie, la Regina consorte Camilla mentre il titolo di principe di Galles e principessa di Galles è passato a suo figlio maggiore e sua moglie.

Cambridge: ecco il ruolo che potrebbe ricoprire l’ex duchessa

Così, il principe William e la sua consorte, Catherine Middleton, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Kate, sono diventati da duca e duchessa di Cambridrge, principe e principessa di Galles.

Questo comporta una serie di compiti maggiori, rispetto prima, dato che sarà proprio William il prossimo a diventare Re del Regno Unito, secondo quanto dice lo statuto della monarchia inglese.

Ma con la morte della Regina, anche altri titolo che erano in suo possesso sono stati assegnati ad altri membri della Royal Family e uno di questi ha a che fare con il ruolo di presidente della Federcalcio Gallese.

Fino all’8 settembre, era la stessa Regina Elisabetta II a ricoprire questo ruolo che successivamente è stato dato da Re Carlo III a suo figlio William, molto appassionato di sport.

Questo però, ha creato un po’ di malcontento da parte dei gallesi perché William da tempo è già presidente della Federcalcio Inglese e in un’intervista ha ammesso che tifa Inghilterra per quanto riguarda il calcio e il Galles per quanto riguarda il rugby.

Infatti, nella finale di UEFA EURO 2020, disputatosi allo stadio di Wembley l’11 luglio del 2011, dove l’Italia ha vinto la competizione ai rigori, William e Kate, con il loro figlio maggiore George, erano presenti sugli spalti.

La possibile decisione di Re Carlo III

La preferenza, da parte di William, per quanto riguarda il calcio inglese, ha creato dei forti malumori da parte del popolo del Galles che non vogliono come presidente qualcuno che non tifi per la propria squadra.

In vista dei mondiali in Qatar, dove la nostra nazionale non si è qualificata, il Galles gioca nello stesso girone dell’Inghilterra e William non ha nascosto la sua preferenza dichiarandosi una persona autentica e che non vuole nascondersi per ricevere consensi.

Per questo motivo, sembrerebbe che il ruolo di presidente della Federcalcio del Galles, potrebbe molto presto passare nella mani di sua moglie Kate Middleton, che è già patrona di alcune associazioni sportive.

Secondo alcune fonti, sembra che William e Kate, tifino per due squadri differenti, nonostante la donna guardi assieme a suo marito le partite dell’Inghilterra e come riporta il sito Express.co.uk, sembra che Re Carlo III sia molto vicino dell’affidarle il ruolo.

Questo, andrebbe a risolvere il conflitto tra i tifosi gallesi e William e potrebbe portare una notevole rivalità tra i due coniugi dal punto di vista sportivo che potrebbe appassionare i sudditi del loro Regno.

Altre fonti, invece, pensano che il ruolo, verrà affidato a qualcun altro della famiglia reale, magari lontano dal trono.